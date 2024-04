https://latamnews.lat/20240418/mercado-automovilistico-espanol-por-que-estos-vehiculos-usados-son-cada-vez-mas-caros-y-viejos-1149805036.html

Mercado automovilístico español: ¿por qué estos vehículos usados son cada vez más caros y viejos?

Mercado automovilístico español: ¿por qué estos vehículos usados son cada vez más caros y viejos?

18.04.2024

El mercado de los vehículos de segunda mano no cede en cuanto a los precios se refiere. El encarecimiento propiciado por la crisis de producción de microchips en 2021 heredada por el parón industrial a causa de la pandemia y los subsiguientes retrasos en las entregas de autos nuevos, provocó un aumento tan fuerte de la demanda de vehículos usados que acabó por disparar sus precios paulatinamente.Esta situación desembocó en que el precio de oferta para vehículos usados alcanzara en España un promedio de 20.764 euros en septiembre de 2023, cifra que apenas se abarató en lo que llevamos de 2024: 20.593 euros en marzo. Pero el índice que acaba de alcanzar el punto más alto de su historia es el que atañe a la oferta de vehículos seminuevos, aquellos con menos de un año de antigüedad: 43.343 euros de media, según datos de análisis de mercado de la plataforma Coches.net. Es un 12,7% más respecto a diciembre y un incremento de un 33% desde inicios de 2022.Por vehículos seminuevos se entiende aquellos automóviles de menos de un año de antigüedad. Y en este segmento, los concesionarios se han mostrado particularmente activos. Es decir, los puntos de venta autorizados por las marcas han acometido un elevado volumen de automatriculaciones desde finales de 2023, en especial de modelos eléctricos e híbridos enchufables para cumplir con los objetivos de ventas pactados previamente con las marcas comerciales. Y como los vehículos eléctricos e híbridos enchufables son notoriamente más caros que los de motor de combustión, pues el precio de oferta medio del conjunto de autos de menos de un año, se encarece mucho."Aquí entran también los coches de gerencia, que son los que usan los directivos de las empresas y los cambian cada tres años como mucho. Hace años me compré un BMW biplaza, prácticamente nuevo. Era de gerencia", explica Luis A. V., taxista madrileño y usuario de este mercado.La automatriculación en los concesionarios provoca que estos establecimientos pierdan todo el margen de beneficios. "Prácticamente, los venden a precio de costo", asegura Luis A. V. Pero es mejor eso que una multa. Las marcas, si no venden una determinada cantidad de vehículos con certificación de cero emisiones, se arriesgan al pago de multas. Por eso, a finales de año pactan con los concesionarios el volumen de automatriculaciones.Como resultado, en marzo, la oferta en el mercado de ocasión de vehículos eléctricos e híbridos creció un 111% respecto al mismo periodo de 2023 (un 13% de la oferta total).Segunda mano: más viejos y más carosEl mercado de vehículos de segunda mano con varios años de antigüedad también se distingue por sus elevados precios. Y además es un sector donde se da la paradoja de que los precios de oferta suben pese a bajar la comercialización. En marzo, este mercado descendió un 12,2%, pero los precios crecieron un 1% respecto a febrero, alcanzando un promedio de 20.593 euros.El parque automovilístico español tiene una media de antigüedad de 14,2 años. A este dato contribuye el hecho de que los coches de segunda mano de más de 15 años concentraron el grueso de las operaciones durante el primer trimestre del año (más del 40%, con 195.836 unidades vendidas), según datos de Ganvam, la patronal de distribuidores oficiales e independientes. Debido a la pérdida de poder adquisitivo, una buena parte de los compradores opta por los vehículos más antiguos porque son los más asequibles. Por eso los autos que circulan por las carreteras españolas cada vez son más viejos.No obstante, esta franja se redujo un 10,2% en marzo, cuando los coches de más de 10 años coparon este mercado (97.704 unidades y 57% del total). El precio medio para estos vehículos se sitúa ya en los 9.193 euros, según el barómetro de marzo de Coches.net. Ese mes también registró una fuerte caída de las ventas de autos de entre tres y cinco años, más caros: un -22,8%, por lo que no se compensa el ligero incremento (1,1%) de las ventas de vehículos de uno a tres años de antigüedad.El mercado de segunda mano no solo se nutre de autos usados por particulares. "También hay muchísimo coche de renting que el cliente ha preferido cambiar a quedárselo. Y son modelos que tienen entre tres y cinco años de antigüedad", asegura Luis A. V.No alcanza la economíaEstas cifras evidencian los problemas económicos de buena parte de la población española, dadas las fuertes ventas de vehículos con más de 15 años en los tres primeros meses del año. "Esto supone casi dos puntos más que en el mismo periodo del año pasado, poniendo de manifiesto la dificultad que tiene el ciudadano para acceder a soluciones de movilidad cero y bajas emisiones", se asegura en un comunicado conjunto de Ganvam y Faconauto (la patronal de los concesionarios)."Las ventas de turismos usados registraron un total de 482.802 unidades vendidas hasta marzo, un 2,7% más, lo que supone que por cada nuevo se venden dos de segunda mano", afirman estas organizaciones.Las estrategias más utilizadas para hacer frente a la inflación (3,2% en marzo, pero con picos del 10% a partir de 2022) han sido "la búsqueda de mejores alternativas de compra (por ejemplo, ofertas), y la reducción de los niveles de ahorro y de gasto", consigna el Banco de España en su boletín económico del primer trimestre de 2024. En el contexto del encarecido mercado automovilístico de ocasión, esto supone recurrir al crédito."Los hogares han recurrido, en mayor medida que en la UEM [eurozona], al crédito y a incrementos en su oferta laboral (buscando un segundo trabajo o trabajando más horas) como vías para amortiguar el impacto del incremento de los precios sobre el consumo, especialmente en el caso de los hogares con colchones de liquidez reducidos", resumen los especialistas del Banco de España.Los talleres dan fe"Yo diría que los coches de segunda mano han subido de precio en España más de un 40% en menos de dos años, desde la crisis de los chips", explica a Sputnik S. Gómez, propietario de un taller de reparación en un polígono industrial al sur de Madrid."En el taller tenemos más trabajo que nunca, mucha gente trae el coche para que hagamos una revisión general, para arreglar alguna cosa y que lo puedan vender al precio que les interese. Y lo mismo pasa en el resto de talleres del polígono", asegura este mecánico.La imposición de medidas restrictivas al tráfico contaminante en las ciudades, fruto de las políticas de ecología vial de la UE, también han tenido un impacto en el mercado automovilístico de ocasión. "Nos vienen muchos modelos diésel de hace 10 y 15 años, son coches muy buenos, pero como ya no pueden circular en ciudad por las zonas de bajas emisiones, los venden. Con lo que sacan, se compran otro más pequeño, pero nuevo y con alguna etiqueta medioambiental para moverse por el centro. Un Renault Clio, por ejemplo, que los tienes a partir de 16.000-17.000 euros", detalla.En cuanto al tipo de combustible, marzo también muestra una tendencia, pues la oferta de vehículos usados propulsados por gasolina creció un +17,4%, mientras que la de diésel cayó un -3,1%. Por marcas, la automovilística española SEAT lideró las ventas (14.978 unidades vendidas con 13,9 años de media de antigüedad), seguida de Volkswagen (14.941 unidades y 13,5 años) y Peugeot (13.548 y 12,9 años), según estadísticas de Ideauto.

