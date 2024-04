https://latamnews.lat/20240418/las-nuevas-sanciones-de-eeuu-contra-iran-no-lograran-nada-1149833917.html

Las nuevas sanciones de EEUU contra Irán "no lograrán nada"

Las nuevas sanciones de EEUU contra Irán "no lograrán nada"

Sputnik Mundo

Estados Unidos impondrá en los próximos días nuevas sanciones al programa de misiles y naves no tripulados de Irán, anunció el asesor de Seguridad Nacional de... 18.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-18T12:33+0000

2024-04-18T12:33+0000

2024-04-18T12:38+0000

internacional

política

seguridad

irán

eeuu

sanciones

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/06/0b/1140448421_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_3ff44509a431eddc9dfe57788d5016ba.jpg

Las sanciones también afectarán al Ministerio de Defensa iraní y a Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica del país, indicó Jake Sullivan, y añadió que las medidas restrictivas se imponen a la luz del ataque con drones y misiles de Irán contra Israel.Introducir sanciones adicionales contra Irán no tiene sentido porque la República Islámica "está tan sancionada" que más medidas de este tipo no harán "casi nada", aseguró a Sputnik el profesor Hosein Askari, analista político y profesor emérito iraní de negocios internacionales y asuntos internacionales.Agrega que las autoridades iraníes "se han dado cuenta de que viven en un mundo en el que tienen que ser militarmente fuertes e independientes".A la pregunta de cómo afectarán las nuevas sanciones a las relaciones de Irán con los países occidentales, el experto señala que Irán "ha renunciado a Occidente, al menos durante la próxima década".Teherán no confía en EEUU y sus aliados "y la brecha entre Irán y Occidente no puede crecer mucho más de donde está", manifiesta el analista, subrayando "la parcialidad de Estados Unidos y Europa al defender los crímenes de Israel contra los palestinos mientras atacan todo lo que hace Irán".En cuanto al aislamiento de Teherán, calificó a Rusia de "único amigo poderoso de Irán". Según el analista, "además de Rusia y [el presidente Bashar] Asad en Siria, Irán solo tiene a los árabes desposeídos de la región: en Líbano, Irak, Yemen.El 13 de abril, la República Islámica llevó a cabo el primer ataque directo de su historia contra Israel, en el que se produjo una oleada de más de 300 misiles y aviones no tripulados disparados desde Irán, Irak, Siria y Yemen. La mayoría de ellos fueron derribados por Israel y sus aliados. Teherán declaró que el ataque era una represalia por un ataque aéreo israelí contra el Consulado iraní en Siria el 1 de abril, en el que murieron al menos 13 personas.Estados Unidos ha intensificado constantemente su campaña de sanciones contra Irán, dirigida contra diversas entidades y personas. Esto forma parte de una estrategia más amplia para presionar a Irán, que afecta a diversos sectores, como el petroquímico, el tecnológico e incluso el cibernético.

https://latamnews.lat/20240417/reportan-que-israel-decidio-aplazar-ataque-contra-iran-por-razones-operativas-1149816292.html

https://latamnews.lat/20240417/les-guste-o-no-como-puede-influir-iran-en-las-cotizaciones-mundiales-del-oro--1149801506.html

irán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, irán, eeuu, sanciones, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 💬 opinión y análisis