El Sky Shield europeo: ¿qué es y a quién puede beneficiar?

Sputnik Mundo

En agosto de 2022, Alemania lanzó una iniciativa paneuropea, Sky Shield (ESSI, Escudo Celestial Europeo) aparentemente destinado a crear una defensa aérea

De acuerdo con el interlocutor, de este modo "se garantizará la interoperabilidad y el mantenimiento común". No obstante, continúa, el objetivo actual del Sky Shield no es crear un sistema de defensa antiaérea conjunto para los países participantes, sino de facilitar la creación de uno similar cuando "haya un número reducido de unidades de misiles interoperables en los países participantes en el ESSI".A su juicio, crear un análogo de la Cúpula de Hierro en Europa bajo los auspicios del ESSI sería problemático, porque "los países participantes están dispersos por toda Europa", lo que "haría prácticamente imposible una defensa antiaérea común en sus territorios".En palabras de Valtersson, otra prueba que demuestra que el Sky Shield no es un escudo antimisil unificado es el hecho de que Suiza y Austria, países neutrales, participan en la iniciativa. Un escudo común iría en contra de la neutralidad de ambos Estados".El especialista también recuerda de que tanto Grecia como Turquía tienen sistemas de misiles rusos: el S-300 y el S-400, respectivamente. Además, el S-400 turco ha sido considerado inoperable con medios de defensa aérea occidentales "por razones de seguridad".Actualmente, todo indica que Alemania es el principal beneficiario del proyecto, sugiere.En cambio, el sistema de misiles franco-italiano SAMP-T no está incluido en el Sky Shield, "razón por la cual Francia e Italia no son miembros del ESSI", concluye.Hasta la fecha, 18 Estados se han sumado al plan alemán: el Reino Unido, Noruega, Suecia, Dinamarca, la República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Eslovenia, Bélgica, Rumania, los Países Bajos, Hungría, Austria, Suiza, Finlandia y los Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania).Está previsto que otros dos países, Turquía y Grecia, se adhieran al ESSI en 2024, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció el 17 de abril que Polonia también tiene intención de sumarse a la iniciativa.

