Reducción de exportaciones de petróleo: ¿una tragedia o una oportunidad para México?

17.04.2024

medioambiente

andrés manuel lópez obrador

méxico

eeuu

pemex

petróleos mexicanos

economía

💬 opinión y análisis

A principios de abril, la agencia Reuters reveló que, según dos fuentes, Petróleos Mexicanos (Pemex) planea recortar al menos 330.000 barriles por diarios (bpd) de exportaciones de crudo en mayo.Este recorte dejaría a clientes de Estados Unidos, Europa y Asia con un tercio menos de suministro, agrega Reuters. La agencia explicó que la paraestatal mexicana se vio obligada a aplicar recortes mensuales a las exportaciones después de que su producción de crudo cayera en febrero al nivel más bajo en 45 años y las refinerías del país empezaran a recibir más crudo para procesarlo en el país y ya no hacerlo en el extranjero.De hecho, la baja en exportaciones ya ha comenzado a observarse en los primeros meses de 2004, pues de acuerdo con datos publicados por la misma paraestatal, Pemex exportó, en promedio, 964.000 bpd durante enero y febrero de 2023, cifra que disminuyó a 945.000 bpd en los mismos meses de 2024. El Gobierno de México, aunque no ha hecho el anuncio de manera formal, ya había adelantado que exportaría menos crudo una vez que estuvieran rehabilitados sus antiguas refinerías y funcionando la nueva de Dos Bocas como parte de un plan para refinar su propio petróleo para no depender de instalaciones en el extranjero y abonar a la soberanía energética nacional.De hecho, el pasado 4 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que para mayo o junio de 2024 se podría recortar la exportación de crudo en 340.000 barriles diarios, pues esa es la cantidad que podría procesar la refinería Dos Bocas, que, según el mandatario ya estaría operando a toda su capacidad entre mayo y junio."Para mayo o junio, que ya esté a toda su capacidad, pues Dos Bocas tiene una capacidad de producción de 340.000 barriles diarios, esos se dejarían de exportar, pero son para el mercado interno", explicó el presidente en su conferencia matutina.El presidente también dijo que la producción de petróleo ha aumentado —en 2023 sí lo hizo, pues el promedio de ese año cerró en poco más de dos millones de bpd, comparados con el 1.944.000 bpd de 2022—, pero recordó que no la han querido aumentar más porque están "cuidando las reservas, porque esa es la herencia para las futuras generaciones", sostuvo.Monroy también menciona que menores niveles de producción en México se explican porque el Gobierno ha dejado de explorar en busca de nuevos yacimientos y se ha centrado en trabajar en los ya conocidos.La economía mexicana ya no tiembla ante la menor producción y exportación de petróleoPese a que Pemex, según su página de internet, se ubica como el 11.º mayor productor de petróleo a nivel mundial, uno de los más importantes proveedores de crudo a EEUU, y el mayor contribuyente del Gobierno Federal, lo cierto es que estas bajas en producción y exportación planeadas no preocupan a los economistas.Y eso de debe a que la economía mexicana se ha ido despetrolizando y diversificando desde principios del siglo actual, logrando que el petróleo ya no sea su principal generador de ingresos o de divisas, sino, según explica Cuevas, la cuarta.De acuerdo con datos del Banco de México las remesas fueron la primera fuente de divisas de México durante 2023 al sumar 63.313 millones de dólares, mientras que las exportaciones de productos agroalimentarios se ubicaron en la segunda posición con 51.873 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.En tercera posición se ubicó la Inversión Extranjera Directa con 36.058 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía; en cuarto lugar de las fuentes de divisas para México se posicionaron las exportaciones de petróleo con 33.219 millones, de acuerdo con Banxico, y el turismo extranjero en la quinta posición con 30.809 millones de dólares, como informó la Secretaría de Turismo.Según cálculos expresados por Monroy, actualmente la industria petrolera equivale únicamente al 4% de la economía mexicana, cuando en 1982 el peso del petróleo en la economía era de alrededor del 80%. "Teníamos una economía que colapsaba o que vivía en bonanza según los precios del petróleo", destaca el experto.Finalmente, Cuevas sostiene que la cada vez menor dependencia del petróleo por parte de la economía mexicana podría ayudarle al país a tener una más fácil y tersa transición energética hacia fuentes renovables y no contaminantes. "De alguna forma le conviene a México depender menos del petróleo, porque así es más fácil hacer la transición energética", concluye.

medioambiente, andrés manuel lópez obrador, méxico, eeuu, pemex, petróleos mexicanos, 💬 opinión y análisis