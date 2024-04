El río Tobol supera los 9 metros cerca de la ciudad rusa de Kurgán | Video, fotos

© Sputnik / Press service of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation

Las autoridades locales califican la situación en la parte antigua de Orsk de una de las más difíciles. Las inundaciones han causado considerables daños a las propiedades y requieren la evacuación inmediata. En la foto: los equipos de servicios públicos y del Ministerio de Emergencias trabajan en la zona afectada por la ruptura de la presa y buscan a personas en espera de ayuda.