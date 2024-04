https://latamnews.lat/20240417/ecuador-anuncia-que-persistiran-los-apagones-por-emergencia-energetica-1149803730.html

Ecuador anuncia que persistirán los apagones por emergencia energética

Ecuador anuncia que persistirán los apagones por emergencia energética

Sputnik Mundo

QUITO (Sputnik) — El Gobierno de Ecuador anunció que se mantendrán los apagones en el país, debido a la emergencia energética atribuida a múltiples factores... 17.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-17T12:33+0000

2024-04-17T12:33+0000

2024-04-17T12:33+0000

américa latina

daniel noboa

sociedad

apagón

emergencia

sector energético

ecuador

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/03/14/1137110579_0:174:3073:1902_1920x0_80_0_0_c85db4133ff38a561290ed561fa9a38c.jpg

El comunicado señala que los horarios actualizados de los cortes del fluido eléctrico podrán ser consultados en la página web del Ministerio. "Se están programando los mantenimientos respectivos para superar la crisis energética que enfrenta el país", concluye el texto. El 16 de abril, en un acto público en la ciudad de Guayaquil (suroreste), el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había señalado que por esta semana no habría más apagones, pero horas después la decisión fue otra. En ese mismo evento, el mandatario anunció que solicitó la renuncia a la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, y reveló al país que hubo sabotajes en plantas generadoras, lo cual atribuyó a una maniobra política, al producirse estos hechos a pocos días de la consulta popular y referendo del próximo domingo 21 de abril. El mandatario instruyó que solo sea cobrado el 50% del valor de la planilla por el consumo eléctrico en los hogares durante el mes de abril. "Los problemas del sector energético en Ecuador en los últimos años no se deben a la falta de propuestas técnicas, sino a la incapacidad de ejecución y firmeza para combatir la corrupción enquistada. Para esta misión he creado el Comité de Emergencia, liderado por mí, para resolver los problemas energéticos con capacidad, firmeza y extirpando la corrupción dentro del sector", dijo. Los racionamientos comenzaron en octubre de 2023 debido al 'estiaje' o bajo caudal de las fuentes que tributan a las hidroeléctricas, pero a inicios de año fueron suspendidos los cortes tras las lluvias y debido al suministro de fluido eléctrico desde la vecina Colombia, lo cual costó al país hasta fines de 2023 más de 220 millones de dólares. Otra de las causas de la situación señaladas fue la falta de mantenimientos a las plantas generadoras, que podrían suplir la falta de capacidad de generación en caso de 'estiaje'. A mediados de abril, se realizó la suspensión del servicio, sin que el Gobierno emitiera un aviso a sus usuarios, lo cual generó descontento en la población.

https://latamnews.lat/20240415/estamos-del-lado-correcto-de-la-historia-noboa-no-se-arrepiente-de-asalto-a-la-embajada-de-mexico-1149764611.html

https://latamnews.lat/20240416/el-deficit-de-gas-natural-preocupa-a-colombia-y-presiona-a-petro-a-repensar-sus-politicas-1149792270.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

daniel noboa, sociedad, apagón, emergencia, sector energético, ecuador