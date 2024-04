https://latamnews.lat/20240416/brasil-sacude-a-sus-rivales-de-eeuu-fabricando-el-primer-etanol-para-combustible-verde-de-aviones-1149791189.html

Brasil sacude a sus rivales de EEUU fabricando el primer etanol para combustible verde de aviones

2024-04-16T21:55+0000

2024-04-16T21:55+0000

2024-04-16T22:13+0000

economía

brasil

eeuu

bloomberg

departamento de energía de eeuu (eia)

etanol

combustible

📈 mercados y finanzas

Según publica Bloomberg, la planta de LanzaJet Inc., en Georgia, Estados Unidos, probablemente funcione principalmente con etanol de caña de azúcar importado de Brasil cuando empiece su producción comercial, esto a pesar de que la instalación puede procesar etanol de maíz cultivado en Estados Unidos.La ventaja de los agricultores brasileños se debe a que muchas de las mayores fábricas de ese país ya han obtenido la certificación para producir materia prima de combustible de aviación sostenible (SAF) que cumple las normas oficiales internacionales y nacionales.Una de las primera fábricas beneficiadas es Sao Martinho SA, que ya ha recibido las certificaciones necesarias y ha empezado a producir etanol de caña de azúcar conforme a la norma SAF para su exportaciónVenturelli adelantó que espera que la empresa produzca entre 13 y 15 millones de litros de etanol para combustible verde de aviones esta temporada. Para ser aceptados por las autoridades estadounidenses, los productores de Brasil deben garantizar que el etanol se fabricó con bajas emisiones de carbono y no contribuyó a la deforestación.Actualmente, el etanol producido en Estados Unidos no podría ser usado en la nueva planta, que cuenta con el apoyo del Departamento de Energía de EEUU, debido a que tiene altos niveles de carbono, lo que impide que cumpla con todas las normas.Bloomberg explica que la industria estadounidense del etanol se apresura a nivelar el terreno de juego con los brasileños, apoyando proyectos masivos de captura y almacenamiento de carbono para producirían etanol con una puntuación de intensidad de carbono lo suficientemente baja como para participar en el SAF.

brasil

eeuu

