AMLO pide a Israel no responder a ataque de Irán porque "no beneficia ni a los gobiernos belicistas"

AMLO pide a Israel no responder a ataque de Irán porque "no beneficia ni a los gobiernos belicistas"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a Israel para que no responda al ataque perpetrado por Irán el 14 de abril de 2024, ya... 15.04.2024, Sputnik Mundo

"Nos sumamos a lo que se ha venido entendiendo como postura, no es lo definitivo, pero para empezar, que ya no haya respuesta de Israel a Irán, que queden las cosas como están proque, sino, es escalar el conflicto", aseveró en conferencia de prensa.El mandatario mexicano agregó que este tipo de conflicto no ayuda a la industria armamentista ni a las naciones.De igual manera, López Obrador reiteró su mensaje publicado en redes sociales sobre la escalada del conflicto entre Irán e Israel y la búsqueda de una solución pacífica."La postura es la de siempre, la de no condenar a ninguna de las partes, sino buscar el diálogo y que cese la guerra. Que haya un acuerdo para detener la guerra. Lo planteamos desde el caso del [conflicto] Rusia y Ucrania y lo sostenemos en la confrontación de Israel con Palestina en la Franja de Gaza y, ahora, con Irán. También pienso que debe haber más actividad de Naciones Unidas. Es lo que veo y lo sostenemos".En la noche del 13 al 14 de abril, Irán lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Israel en represalia por el bombardeo sobre el consulado iraní en Damasco sucedido el 1 de abril.Según diversos datos, se lanzaron centenares de proyectiles y aparatos no tripulados, incluidos drones kamikazes Shahed y misiles hipersónicos Fattah y Fattah-2.De acuerdo con el Ejército de Israel, Irán lanzó más de 300 municiones, incluidos 170 drones, más de 30 cohetes de crucero y más de 120 misiles balísticos. Tel Aviv expuso que solo "unos cuantos cohetes" alcanzaron el territorio del país, causando "un daño insignificante".El jefe del Estado Mayor de las FFAA de Irán, Mohamad Bagheri, comunicó que Teherán dio por terminada la operación Promesa Verdadera y no planea continuarla, pero, al mismo tiempo, advirtió que si Israel intenta una nueva acción, la respuesta va a ser aún más contundente.El ministro israelí, Benny Gantz, precisó que el país planea crear una coalición regional contra la amenaza iraní y responder al ataque en un momento oportuno y de manera adecuada. Se espera que el Gobierno de Israel tome la decisión sobre los pasos a dar próximamente.

