https://latamnews.lat/20240414/trump-el-ataque-irani-contra-israel-es-culpa-de-la-debilidad-de-la-administracion-biden-1149729544.html

Trump: el ataque iraní contra Israel es culpa de la "debilidad" de la Administración Biden

Trump: el ataque iraní contra Israel es culpa de la "debilidad" de la Administración Biden

Sputnik Mundo

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó este 13 de abril al actual mandatario del país norteamericano, Joe Biden, del ataque que Irán lanzó... 14.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-14T01:34+0000

2024-04-14T01:34+0000

2024-04-14T01:34+0000

internacional

política

donald trump

joe biden

israel

eeuu

irán

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/02/11/1148306787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db10650e7b606820cd47270d0f2d970e.jpg

Trump inició su discurso con un mensaje de apoyo a Israel, poniendo énfasis en la que él considera una "debilidad" de la Administración Biden para llevar las riendas de la política exterior estadounidense. "Estados Unidos reza por Israel, tienen todo nuestro apoyo", afirmó."Este es un ataque que no debió de haber pasado", añadió el expresidente ante miles de seguidores, a quienes prometió que regresará la paz al mundo "rápidamente" si gana las elecciones de noviembre próximo. El republicano aseguró que "revivirá" la posición de fuerza de Washington en el mundo después de todo "el daño" que se le ha hecho a la imagen de su país, dijo."Hoy somos considerados una broma, pero eso no va a ser por mucho tiempo, créanlo, no será por mucho tiempo", advirtió.

https://latamnews.lat/20240413/iran-lanza-decenas-de-drones-hacia-israel-reportan-medios-1149726098.html

israel

eeuu

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, donald trump, joe biden, israel, eeuu, irán