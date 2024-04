https://latamnews.lat/20240412/putin-y-lukashenko-debaten-las-actividades-conjuntas-en-exploracion-espacial-1149693974.html

Putin y Lukashenko debaten las actividades conjuntas en exploración espacial

12.04.2024

Ningún asunto puede resolverse ahora sin el uso de las tecnologías espaciales, éste es un tema importante al que Rusia presta y prestará la atención necesaria, señaló Vladímir Putin.El jefe de Estado ruso advirtió que "el dinero nunca alcanza", pero en Rusia se observa un avance considerable en la esfera espacial. Recordó que en la víspera, Rusia lanzó con éxito el cohete pesado Angara-A5 desde el cosmódromo Vostochni, ubicado en la región de Amur, en el este del país."Con la ayuda de este cohete luego sacaremos todo lo necesario para crear una estación orbital rusa", subrayó el mandatario.El presidente también prestó la atención a las actividades conjuntas de Rusia y Bielorrusia en la exploración espacial. En sus palabras, no se limitan al vuelo del primer cosmonauta bielorruso."Entonces hicimos mucho juntos. Ahora, junto con Bielorrusia, continuamos este trabajo conjunto. Y el hecho de que el primer cosmonauta bielorruso volara al espacio es solo una manifestación externa de nuestras actividades conjuntas. Aunque, por supuesto, esta actividad no se limita a esto", destacó.A su vez, Alexander Lukashenko estuvo de acuerdo con su homólogo y señaló que Minsk y Moscú realizarán vuelos conjuntos al espacio más de una vez, agregando que los dirigentes rusos prometieron apoyar a los socios bielorrusos en el futuro. El presidente bielorruso indicó también que su país está dispuesto a participar en la creación de una estación espacial de Rusia. Lukashenko subrayó que ha estado varias veces en los centros de formación de cosmonautas rusos y taikonautas chinos, también ha estado en el cosmódromo Baikonur, estudiado temas espaciales. En sus palabras, el vuelo del primer cosmonauta bielorruso al espacio no fue algo simbólico, ya que el país está desarrollando seriamente actividades espaciales. Además, subrayó que la parte bielorrusa está dispuesta a producir ópticas para proyectos espaciales conjuntos. "Tenemos ópticas que no son peores que las occidentales", concluyó el jefe de Estado bielorruso.

