https://latamnews.lat/20240412/las-ffaa-de-ucrania-estan-siendo-destruidas-y-ninguna-ayuda-podra-salvarlas-1149685661.html

Las FFAA de Ucrania "est谩n siendo destruidas y ninguna ayuda podr谩 salvarlas"

Las FFAA de Ucrania "est谩n siendo destruidas y ninguna ayuda podr谩 salvarlas"

Sputnik Mundo

En cuanto comenz贸 la operaci贸n militar especial rusa, los principales medios iniciaron "un esfuerzo deliberado" por suprimir por completo el punto de vista... 12.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-12T14:33+0000

2024-04-12T14:33+0000

2024-04-12T14:33+0000

defensa

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania

馃洝锔 zonas de conflicto

rusia

ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/0c/1149686833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03a1ea51242f63368c0d34135111daf0.jpg

En febrero, el ministro de Defensa de Rusia, Sergu茅i Shoig煤, estim贸 las bajas diarias de Ucrania desde principios de 2024 en un promedio de m谩s de 800 soldados y 120 equipos militares. En este contexto, Katoch enfatiza que ning煤n Ej茅rcito puede resistir tales p茅rdidas."Los sitios web que rastrean las bajas a trav茅s de obituarios e informaci贸n disponible p煤blicamente han calculado que los ucranianos han perdido entre 450.000 y 500.000 soldados. Mientras hablamos, las tropas ucranianas est谩n siendo destruidas y ninguna ayuda podr谩 salvarlas", subraya el art铆culo.En opini贸n del investigador, "Rusia ganar谩" en este conflicto, la 煤nica cuesti贸n ahora es hasta d贸nde llegar谩 el Ej茅rcito ruso hacia el oeste, y "seg煤n la mayor铆a de las suposiciones llegar谩 al menos hasta el r铆o Dni茅per".Mosc煤 "no se est谩 debilitando"El publicista tambi茅n desmiente la idea de que el conflicto ucraniano debilite a Rusia. En sus palabras, la situaci贸n "es exactamente la contraria". Seg煤n 茅l, los ingresos petroleros rusos en 2023 no mostraron signos de ca铆da, como deseaba y esperaba Occidente. La sociedad rusa se ha vuelto m谩s unida y m谩s fuerte."Rusia saldr谩 de este conflicto con las FFAA m谩s probadas, bien equipadas y preparadas para el combate de Europa. Por tanto, Rusia no se est谩 debilitando", concluy贸.Occidente "utiliza a Ucrania" en su guerra econ贸mica, financiera y militar contra RusiaEl siguiente mito es que en el conflicto en curso, "la valiente Ucrania se resiste al acaparamiento imperialista de tierras por parte de Rusia".Hasta la fecha, Occidente ha impuesto m谩s de 18.000 sanciones contra Rusia con la esperanza, en palabras del presidente estadounidense, Joe Biden, que esto destruya la econom铆a rusa y convierta al rublo en "escombros". En solo dos a帽os, EEUU y la UE han proporcionado a Ucrania casi 200.000 millones de d贸lares en ayuda financiera y militar."En comparaci贸n, el presupuesto total de defensa de la India, incluidos salarios y pensiones, solo asciende a unos 75.000 millones de d贸lares", precisa el autor.El analista agrega que es un hecho ampliamente reconocido que la inteligencia de combate, la vigilancia por sat茅lite y las comunicaciones para el Starlink de Elon Musk "son proporcionadas al Ej茅rcito ucraniano por la OTAN". Tambi茅n los medios de comunicaci贸n occidentales escriben que "Rusia quiere atacar a Europa e incluso puede utilizar armas nucleares", prosigue el investigador. "En ning煤n momento Rusia ha amenazado a ning煤n pa铆s europeo. Los tres objetivos de la operaci贸n militar especial est谩n claramente definidos: proteger a la poblaci贸n rusoparlante perseguida por Kiev y realizar desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de Ucrania", contin煤a."Los grandes medios occidentales nos presentan constantemente una historia unilateral que no se corresponde con la realidad y promueve ciertos mitos", concluye Arjun Katoch.

https://latamnews.lat/20240411/exasesor-del-jefe-del-pentagono-eeuu-comete-un-error-fatal-al-subestimar-a-rusia-1149656657.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania, 馃洝锔 zonas de conflicto, rusia, ucrania