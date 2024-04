https://latamnews.lat/20240412/la-deuda-externa-per-capita-de-rusia-cae-a-su-nivel-mas-bajo-desde-2005-1149685705.html

La deuda externa per cápita de Rusia cae a su nivel más bajo desde 2005

Así, en el primer trimestre de 2024, la deuda externa descendió a 304.000 millones de dólares, lo que supone alrededor del 15,05% del PIB, el resultado más bajo desde al menos 1993.Al mismo tiempo, en términos per cápita, los pasivos rusos frente a no residentes en enero-marzo de 2024 disminuyeron a 2.079 dólares, frente a los 2.167 dólares del trimestre anterior. Se trata del nivel más bajo desde 2005, cuando el indicador era de 1.802 dólares.El nivel máximo de deuda externa per cápita en la historia moderna de Rusia se observó en 2013 al nivel de 5.072 dólares, y con respecto al PIB en 1999, cuando alcanzó el 91%.La deuda externa total de Rusia descendió hasta 316.800 millones de dólares a finales de 2023, lo que se considera el nivel más bajo desde 2007. A fecha del 1 de enero de 2024, la carga de la deuda, calculada como el ratio entre la deuda externa y el PIB, se sitúa en el 15,8% (reducción de 0,7 puntos porcentuales). A palabras de expertos, se trata de un nivel aceptable y seguro en contraste con otras potencias mundiales, como las de G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y la Unión Europea).El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en diciembre de 2023, durante su gran rueda de prensa anual, la reducción de la deuda externa en un tercio y subrayó la importancia de este proceso. Señaló que tanto el Estado como las principales empresas están reduciendo activamente sus deudas, lo que hace que sus finanzas sean más sostenibles.

