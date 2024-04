https://latamnews.lat/20240411/venezuela-denuncia-que-guyana-y-eeuu-amenazan-la-paz-de-la-region-1149648941.html

Venezuela denuncia que Guyana y EEUU amenazan la paz de la región

Venezuela denuncia que Guyana y EEUU amenazan la paz de la región

CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que Guyana y EEUU amenazan la paz de la región, luego de que Georgetown diera a...

"La falsa víctima Guyana compra patrullero oceánico a empresa francesa. Guyana junto a EEUU, sus socios occidentales y su antiguo amo colonial constituyen una amenaza a la paz de nuestra región. Venezuela seguirá vigilante de estas acciones de Guyana y persistirá en la vía de la legalidad internacional. ¡Llegó la hora de la verdad histórica!", expresó Rodríguez el miércoles 10 de abril a través de la red social X. La vicepresidenta hizo referencia a una publicación del medio INews Guyana en la que se señala que el Gobierno de Irfaan Ali adquirirá el buque a la empresa francesa OCEA SA, por un monto de 39,5 millones de euros (42, 8 millones de dólares), con el propósito de fortalecer la capacidad de la Guardia Costera de ese país. El lunes (8 de abril), Rodríguez denunció que Guyana, el Comando Sur y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU preparan una agresión contra Venezuela para despojar al país del territorio Esequibo. Ese mismo día, la vicepresidenta consignó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un documento que asegura demuestra la titularidad de su país sobre la Guayana Esequiba. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro promulgó la semana pasada la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, que surgió tras el referendo consultivo que se realizó en Venezuela el año pasado sobre el tema, que obtuvo más de 10 millones de votos. En respuesta, el Gobierno de Ali advirtió que "no tolerará la anexión u ocupación de ninguna parte de su territorio soberano". El 14 de diciembre, los presidentes Maduro y Ali sostuvieron un encuentro en San Vicente y las Granadinas, donde expresaron su disposición de continuar con el diálogo para dirimir la controversia por el territorio Esequibo. Además, firmaron un acuerdo en el se comprometen a que Venezuela y Guyana "directa o indirectamente no se amenazarán, ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia". De igual manera, convinieron que cualquier controversia entre los dos Estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Venezuela impulsó la ley luego de que el Gobierno guyanés decidió citar bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar y otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil, de EEUU; TotalEnergies, de Francia; y a SISPRO Inc, de esa nación. En la lista también se encuentran la International Group Investment Inc., con sede en Nigeria; Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense; y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (Cnooc). Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo. En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.

