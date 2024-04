https://latamnews.lat/20240411/unas-20-naves-marroquies-frente-a-canarias-por-que-las-maniobras-de-rabat-inquietan-a-madrid-1149631266.html

Unas 20 naves marroquíes frente a Canarias: ¿por qué las maniobras de Rabat inquietan a Madrid?

Unas 20 naves marroquíes frente a Canarias: ¿por qué las maniobras de Rabat inquietan a Madrid?

Los ejercicios discurren a 125 km de las islas Canarias en aguas del Sahara Occidental, zona sobre la que la Justicia europea recomienda suspender el acuerdo...

Con carácter diario y desde el 29 de marzo, la Marina Real de Marruecos está realizando ejercicios militares al sur del país, en aguas del Sahara Occidental. Una veintena de buques participan en las maniobras, entre los que destacan fragatas de las clases Fremm y Sigma, así como corbetas de la clase Floreal y patrulleros misilísticos y de altura. Las maniobras discurren durante la mayor parte del día, entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde, a 2,7 millas náuticas (cinco kilómetros) del litoral próximo a las localidades de El-Aaiún, Dajla, Sidi Ifni y Agadir. A tal efecto, las actividades de pesca en la zona están suspendidas hasta el 28 de junio, fecha en que finalizarán los ejercicios, según reza en la circular que difundieron el 19 de marzo las autoridades marroquíes a pescadores y armadores.La duración de las maniobras, así como su envergadura y las medidas que conllevan, son inéditas. Además, no está claro que Rabat informara de ellas a Madrid con antelación. De resultas de la falta de información inicial, cierto nerviosismo ha prendido en la esfera política española, especialmente en el Gobierno regional de Islas Canarias, a cuyo presidente, Fernando Clavijo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tuvo que asegurar que los ejercicios militares de la marina marroquí se desarrollan en "áreas bien circunscritas y muy alejadas de aguas españolas".En Canarias se teme por un posible impacto en la industria turística, dada la cercanía de la costa de la isla de Fuerteventura. Se da la circunstancia de que la zona elegida por Marruecos es "un santuario de fauna", en palabras de Lola García, presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, un área muy rica en especies únicas que ya sufrió en 2002 una catástrofe ecológica, cuando un ejercicio naval de la OTAN con el empleo de sonares de gran potencia causó una matanza entre los cetáceos de esas aguas.El espacio es un ámbito de tensión en la relación de los dos países, pues es escenario de las rutas marítimas de la inmigración ilegal. Y al discurrir las maniobras en aguas del Sahara Occidental, "por lo visto, se da por sentado que están bajo un dominio marroquí", declaró el presidente Clavijo. Entre el anuncio y el comienzo de las maniobras, el 21 de marzo medió la recomendación de la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) de anular el acuerdo de pesca entre Marruecos y la UE por incluirlas aguas del Sáhara Occidental.Recordamos que el órgano inmediatamente inferior al CJUE, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), ya emitió en 2021 una sentencia que anulaba el acuerdo de pesca, la cual fue recurrida por España, Francia, la Comisión Europea, el Consejo de Ministros de la UE y los pescadores marroquíes.La jurisdicción de las aguasEl fallo final de la CJUE se producirá prácticamente en las mismas fechas de la conclusión de las maniobras. De ahí que la coincidencia invite a pensar que la demostración de fuerza en un área estratégica y en litigio sea también un acto para reafirmar la soberanía de Marruecos sobre las aguas del Sahara Occidental.En principio, cualquier Estado puede realizar las maniobras que quiera en su territorio soberano sin estar obligado a solicitar ningún permiso. Pero la cuestión de la soberanía sobre el Sahara Occidental sigue siendo un asunto irresoluto, pues continúa dirimiéndose en Naciones Unidas. A día de hoy, organizaciones como la ONU, CPI, TIJ, la Convención del Derecho del Mar o la Unión Africana no han emitido documento alguno que acredite que las aguas del Sáhara Occidental son marroquíes."Pero también, el hecho de que la CJUE recomiende que esas aguas queden fuera del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, es tanto como echar a los pescadores de la UE de allí y casi como dar vía libre a la ocupación de esas aguas y a una zona económica exclusiva marroquí bajo el control de su armada", explica Juan A. Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Actualmente, más del 60% de las licencias amparadas por tal acuerdo corresponden a empresas españolas.Marruecos puede estar conduciéndose como si ya tuviese plena jurisdicción del Sahara Occidental debido precisamente al cambio de postura del Gobierno español respecto a la soberanía del territorio, para el cual ahora admite un régimen de autonomía dentro del Estado marroquí.¿Hay que temer un expansionismo de Marruecos?Las relaciones bilaterales entre España y Marruecos no son fáciles, producto de cuestiones que afectan a ambos países, como los flujos migratorios, la relación comercial, las rutas del narcotráfico y todos los aspectos que afectan a Ceuta y Melilla, los enclaves españoles en el norte de África, cuya soberanía discute Rabat.También, la exhibición de fuerza naval sucede en un momento en que los esfuerzos del Ministerio de Defensa español parecen concentrarse en las fronteras orientales de la OTAN y en el surtido de armamento a Ucrania. De ahí cierta inquietud en la oposición política ante una hipotética situación en la que España podría no estar en la mejor disposición para hacer frente a acciones encaminadas a modificar la demarcación jurisdiccional de las aguas en torno a Canarias o a un intento de cambiar el estatus de Ceuta y Melilla.Con sus mensajes, el Gobierno español trata de limar los recelos, más aun cuando también ha escenificado una mejora de las relaciones con Rabat.A su juicio, la seguridad de las costas de Canarias depende no tanto de una hipotética invasión marroquí como de la contención que pueda ejercer España sobre el flujo migratorio a través del Atlántico. "Porque ya vienen de Mauritania, Senegal y hasta de Costa de Marfil", advierte.Verstrynge asegura que las reivindicaciones marroquíes sobre los territorios españoles en África son "válvulas de escape" de tipo "periódico" que convienen a una sociedad cuya mitad se compone de población menor de edad, a la que se dirigen mensajes de unidad nacional. En Ceuta y Melilla, además, se da el hecho de que las importaciones marroquíes se pueden pagar en dirhams, la moneda marroquí.Por otro lado, la capacidad defensiva emplazada en las islas Canarias ha decrecido en los últimos años. Aunque hay unidades terrestres y una base aérea en Gando (Gran Canaria), no ha habido una renovación. "Los cazas F-18 de la base son aviones de tercera generación, inferiores a los que tiene Marruecos", señala Aguilar, en referencia a los F-16 modernizados del Reino alauita.No obstante, este analista subraya que una cosa es la amenaza que pueda suponer el grupo naval movilizado en las maniobras, para lo que en Canarias hay medios, y otra muy distinta que se plantee un desembarco o un ataque aéreo o misilístico. "Ahí quizá convenga preguntarnos si existe un plan para afrontar cualquier circunstancia que ponga en peligro la seguridad de las islas", matiza.Buenas relaciones ¿y provocación?El mensaje tranquilizador del Gobierno español refleja también el permanente intento de mejora de las relaciones tras la crisis migratoria desatada por la estancia en España del líder del Frente Polisario en 2021 por motivos humanitarios. Tras investirse de nuevo presidente, Pedro Sánchez jalonó con una visita a Rabat en febrero el primer evento de su agenda internacional.Nunca trascendió el contenido de su reunión con el monarca Mohamed VI, salvo que trataron temas de cooperación en materia de control de la inmigración ilegal y los preparativos del Mundial de Fútbol de 2030. "En España la oposición no logró enterarse muy bien de qué hablaron, y eso es algo que el PP lo tiene atragantado", afirma Verstrynge, que no ve tanto la amenaza de un futuro expansionismo marroquí como un factor de política interna en ambos países, de cohesión social en el caso de Marruecos.Sin embargo, tal vez quepa asumir el sentido de las maniobras en el contexto del propio cambio de la postura oficial de Madrid respecto al Sahara Occidental.Aguilar explica que el rearme generalizado de Marruecos en los últimos tiempos puede "apuntar a un expansionismo más allá incluso de la ocupación de los territorios del Sahara Occidental". Y en este sentido, recuerda, alude a la llamada Operación 2030, un plan marroquí descrito por un ex agente de los servicios especiales españoles, Fernando San Agustín, quien ya durante la época de la presidencia de José María Aznar dio a conocer un plan urdido por Hassan II para hacerse con el control de Ceuta, Melilla y parte del archipiélago canario."El plan tendría el apoyo de Francia y EEUU, del que Marruecos es su principal cabeza de puente en la zona, y de Reino Unido, que controlaría el estrecho y tendría intereses económicos incluso con proyectos energéticos que llegarían a Reino Unido", recuerda Aguilar.¿Ayudaría la OTAN a España?Una acción de esta naturaleza podría invocar el artículo 5 del tratado de la alianza atlántica para asistir colectivamente la defensa de España. Pero la posición geográfica de Canarias, Ceuta y Melilla, en África, excluye "explícitamente" tal posibilidad, recuerda Verstrynge.Además, la interpretación del artículo no es automática. "Lo que dice el artículo es que los países miembros están obligados a prestar ayuda al miembro agredido incluso con fuerzas armadas, pero la ayuda puede consistir perfectamente en ayuda diplomática, logística o envío de material militar, no implica necesariamente el despliegue de una operación militar", explica Aguilar."En ese supuesto, estaríamos fastidiados, porque el artículo 5 no garantiza nada", añade, y pone como ejemplo el incidente ocurrido en el islote de Perejil en 2002, cuando efectivos militares marroquíes lo invadieron. "España pensó en llevar el tema al Consejo de Seguridad de la ONU, pero Colin Powell inmediatamente aplacó al Gobierno español. Aquí podría ocurrir algo similar: que convenzan al Gobierno español para asumir un nuevo statu quo tras un asalto como en la Marcha Verde en el Sahara Occidental, de tal manera que no se pueda utilizar el ejército contra los civiles". "La situación es potencialmente grave; sabemos sus planes, conocemos sus aliados, sabemos lo que haría la OTAN y ya sabemos hacia dónde está enfocada ahora la OTAN: hacia el Este. A la vuelta de pocos años, nos podemos encontrar con una situación muy delicada", concluye Juan A. Aguilar.

