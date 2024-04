https://latamnews.lat/20240411/muy-pocos-jovenes-y-soldados-exhaustos-la-situacion-para-ucrania-se-complica-aun-mas-1149671594.html

"Muy pocos jóvenes y soldados exhaustos": la situación para Ucrania se complica aún más

"Muy pocos jóvenes y soldados exhaustos": la situación para Ucrania se complica aún más

Sputnik Mundo

Un artículo publicado por 'The New York Times' sostiene que el Ejército de Ucrania necesita desesperadamente nuevos reclutas. Sin embargo, desde hace muchos... 11.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-11T22:25+0000

2024-04-11T22:25+0000

2024-04-11T22:25+0000

ucrania

rusia

🛡️ fuerzas armadas

defensa

sociedad

ejército de ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/0b/1149675252_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82f80986b74531390bce977644498d1b.jpg

Según el diario estadounidense, las limitaciones demográficas de Ucrania se remontan a más de un siglo, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuyos efectos todavía eran visibles bien entrada la década de 1990. "(...) Nacían menos bebés durante cada conflicto, dando lugar a dos generaciones más pequeñas de adultos", explica el artículo.Además, el colapso de la Unión Soviética en 1991 también hizo mella, pues provocó que una generación ya de por sí pequeña se redujera aún más, al tiempo que las tasas de natalidad se desplomaron durante una depresión económica. De esa manera, dice The New York Times, tras más de una década de reducción de la natalidad, los ucranianos nacidos entonces tienen ahora entre 18 y 27 años, la edad ideal para luchar. "Pero en Ucrania hay más del doble de hombres de 40 años que de 20 años", precisa. "Los hombres sanos menores de 30 años, la columna vertebral de la mayoría de los militares, forman parte de la generación más pequeña en la historia moderna de Ucrania", indica la nota.Ante tal escenario y en medio de las inconmensurables bajas del Ejército ucraniano, el presidente Volodímir Zelenski firmó recientemente la nueva ley que reduce la edad de reclutamiento de 27 a 25 años, una edad muy diferente a la de países como Estados Unidos, en donde los hombres pueden ser llamados a pelear a partir de los 18 años. De acuerdo con la nota, la renuencia ucraniana a reducir aún más la edad de reclutamiento es un reflejo de sus problemas demográficos. A todo lo anterior se suman otras problemáticas. En primer lugar, según datos de Eurostat consultados por el medio, alrededor de 800.000 mujeres ucranianas de entre 18 y 34 años huyeron a países europeos, dando un duro golpe a la demografía del país. Ya en 1991, cuando Ucrania obtuvo su independencia, recuerda el rotativo, las ucranianas tenían en promedio 1,9 hijos, mientras que 10 años después la tasa se redujo a 1,1 bebés. Por otro lado, las bajas debido al conflicto son altas, además de que la mayoría de hombres que querían ofrecerse como voluntarios para el Ejército ya lo han hecho. Asimismo, la nota indica que no está claro con qué rapidez Ucrania reclutará y entrenará a las tropas adicionales que requiere, o si estarán listas antes de la ofensiva rusa que se espera entre la primavera y el verano.

https://latamnews.lat/20240214/no-queda-nadie-que-tenga-hijos-los-esfuerzos-de-reclutamiento-en-kiev-afectan-la-natalidad-1148217654.html

https://latamnews.lat/20240130/el-panorama-demografico-para-ucrania-es-desolador-1147850274.html

https://latamnews.lat/20240308/perdida-de-las-mejores-tropas-y-reclutamiento-de-embarazadas-el-fin-del-conflicto-en-kiev-1148818731.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, rusia, 🛡️ fuerzas armadas, sociedad, ejército de ucrania