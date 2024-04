https://latamnews.lat/20240411/china-sanciona-a-dos-empresas-estadounidenses-por-la-venta-de-armas-a-taiwan-1149655815.html

China sanciona a dos empresas estadounidenses por la venta de armas a Taiwán

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de China anunció la imposición de sanciones a dos empresas de la industria de defensa estadounidense, por la... 11.04.2024

La decisión se hace efectiva con carácter inmediato, a partir de este jueves 11 de abril de 2024. Estas medidas restrictivas se dieron a conocer al día siguiente de que el Departamento de Comercio de EEUU añadiera a seis empresas de China, tres de Rusia y dos de los Emiratos Árabes Unidos a su lista negra de exportaciones, por supuestamente actuar en contra de la seguridad de esta nación norteamericana. Las entidades chinas señaladas son Beijing Anwise Technology, LINKZOL Technology, SITONHOLY y Xian Like Innovative Information Technology por adquirir artículos de origen estadounidense para apoyar la modernización militar de China, y Jiangxi Xintuo Enterprise por supuestamente desarrollar y adquirir vehículos aéreos no tripulados para el Ejército ruso. Shenzhen Jiasibo, de China, y Aerosila JSC SPE, Delta-Aero y JSC ODK-Star, de Rusia, también son nombrados por la supuesta adquisición de componentes aeroespaciales para Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA), los cuales son utilizados para desarrollar y producir vehículos aéreos no tripulados de la serie Shahed. Durante una conferencia de prensa, una portavoz de la Cancillería china acusó a EEUU de usar las herramientas del control de exportaciones para contener y presionar a empresas chinas. Pekín mantiene una firme posición de rechazo a los contactos entre militares de EEUU y Taiwán y a la venta de armas estadounidenses a la isla.

