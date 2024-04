https://latamnews.lat/20240411/banco-mundial-reduce-prevision-de-crecimiento-de-america-latina-para-el-2024-1149652186.html

Banco Mundial reduce previsión de crecimiento de América Latina para el 2024

Sputnik Mundo

11.04.2024

américa latina

jovenel moise

méxico

banco mundial

banco interamericano de desarrollo (bid)

El documento señala que si bien en las últimas décadas América Latina ha logrado avances significativos en la estabilización de su económica, el crecimiento se ha estancado por una serie de razones.Entre ellas, el Banco Mundial señala la "ola de criminalidad regional", ejemplificado por los casos de Haití y Ecuador, y el envejecimiento de la población que, afirman, atentan contra el progreso económico sostenido."Esto muestra que la región no ha abordado los problemas persistentes que bloquean su potencial, incluidos los bajos niveles de educación, infraestructura deficiente y altos costos de inversión", asegura en el informe William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.Si bien el trabajo vaticina un mayor crecimiento para los próximos años -un 2.7% en el 2025 y un 2.6% durante el 2026-, también apunta que son cifras más bajas en comparación con las proyecciones para el resto del mundo."Los países de América Latina y el Caribe son más violentos de lo que su PIB per cápita o sus tasas de pobreza podrían predecir, lo que sugiere que los altos niveles de violencia no se explican por la etapa de desarrollo", dice más adelante el Banco Mundial en el documento.Para revertir esta situación, el organismo asegura que la región necesita una "agenda sustancial de reformas" en infraestructura, educación y competencia que "ha estado postergada durante décadas".

méxico

2024

Noticias

Sputnik Mundo

jovenel moise, méxico, banco mundial, banco interamericano de desarrollo (bid)