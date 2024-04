https://latamnews.lat/20240410/ucrania-usa-armas-quimicas-contra-posiciones-rusas--video-1149618716.html

"La sustancia come la piel": Ucrania usa armas químicas contra posiciones rusas | Video

El video difundido por las fuerzas de seguridad rusas muestra una especie de bombilla de gran tamaño llena de una sustancia oscura, que, según los militares rusos que permanecen en el anonimato, es tóxica y puede generar graves daños en la piel. El militar también reveló que esa sustancia es muy peligrosa y que en muchas ocasiones apenas lograron dejar sus posiciones para no ser afectados por el veneno de esas armas."Es una cosa peligrosa, muchachos, tengan mucho cuidado", dijo el militar.Otro de los integrantes de las fuerzas rusas detalla que los militares ucranianos usan la llamada lampara con sustancias venenosas en sus ataques con drones contra posiciones rusas."Se adjunta al dron, tras lo cual se deja caer sobre nuestras posiciones. Al impactar, el cristal se rompe, la sustancia química reacciona, se oxida y se produce una liberación rápida", explicó.En el video, el mismo militar aconseja a sus compañeros alejarse de esos dispositivos si caen cerca de sus posiciones y no inhalar el contenido que hace reacción con el oxígeno.El uso de sustancias tóxicas o químicas por parte de las fuerzas ucranianas no es algo nuevo. A finales de febrero del 2024 el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) capturó a tres ucranianos con agentes químicos análogos a la sustancia tóxica conocida como BZ en la provincia de Zaporozhie."El Servicio Federal de Seguridad de Rusia frustró un ataque terrorista que la inteligencia ucraniana planeaba perpetrar en la provincia de Zaporozhie con una sustancia tóxica análoga al agente químico BZ, según la clasificación de la OTAN (...) Tres ucranianos fueron detenidos", señaló el FSB en un comunicado.Una semana antes, el jefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, teniente general Ígor Kirílov, informó del hallazgo de una sustancia tóxica, un análogo del agente de guerra química BZ, en un escondite de las fuerzas ucranianas en la ciudad de Melitópol, en Zaporozhie.En una sesión informativa del Ministerio de Defensa ruso sobre la violación de los requisitos de la Convención sobre Armas Químicas por parte de EEUU y Ucrania, Kirílov dio ejemplos de cómo las FFAA de Ucrania utilizaron sustancias venenosas contra militares rusos. Así, el 19 de agosto de 2022, "fue utilizada una sustancia química tóxica, que es un análogo del agente de guerra BZ incluido en la Lista 2 de la Convención", reveló el teniente general ruso.

