Terrorismo nuclear contra la central de Zaporozhie: EEUU siendo EEUU

"Cuando Occidente envía determinados tipos de armas a un tercer país, se reserva el derecho a que este país las use, o no. Hay múltiples ejemplos de eso. No es que te vendan un misil y ya los puedas usar inmediatamente para tus propios fines. Ese misil que te envían tiene unos protocolos de intervención, que en último extremo, están en manos del país vendedor. Por tanto, los drones que se utilizan para bombardear e intentar destruir una central nuclear, han de tener un control del país vendedor", explica Luque.