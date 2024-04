https://latamnews.lat/20240410/lavrov-y-coordinador-especial-de-la-onu-destacan-importancia-del-cese-del-fuego-en-gaza-1149646384.html

Según el texto, Lavrov y Wennesland también enfatizaron que "no hay alternativa a una solución de dos Estados, que prevea la creación de un Estado de Palestina independiente dentro de las fronteras de 1967 con la capital en Jerusalén Este". De igual manera, el canciller ruso subrayó que el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en octubre pasado "merece toda la condena, pero no puede ni debe utilizarse como pretexto para castigar colectivamente a millones de palestinos. Además, ambos diplomáticos intercambiaron puntos de vista sobre la situación general en el Oriente Medio en medio de las crecientes tensiones entre Israel y el Líbano, ataques israelíes contra Siria, así como de la inestabilidad en el mar Rojo. El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque con cohetes a gran escala contra Israel y traspasó la frontera, golpeando tanto barrios civiles como bases militares. Casi 1.200 personas en Israel fueron asesinadas y unas 240 más fueron secuestradas por el grupo palestino. En represalia, Israel lanzó ataques, ordenó un bloqueo completo de Gaza e inició una incursión terrestre con el objetivo declarado de eliminar a los combatientes de Hamás y rescatar a los rehenes. Desde entonces, al menos 33.100 palestinos han sido asesinados y 75.800 han resultado heridos en Gaza, según cifras de Hamás, que no distingue entre civiles y combatientes en sus recuentos de víctimas. Ante esta situación, Rusia y otras naciones están haciendo un llamado a Israel y Hamás para que acuerden un cese al fuego. Estos países también promueven la solución de dos Estados, establecida por la ONU en 1947, como el único camino viable hacia una paz sostenible en la región.

