¿La Agencia Federal Anticorrupción propuesta por Sheinbaum es un plan eficaz para México?

¿La Agencia Federal Anticorrupción propuesta por Sheinbaum es un plan eficaz para México?

10.04.2024

Para el doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Maximiliano García Guzmán, apunta que es viable el surgimiento de este órgano, pero que, en su opinión, no tiene una base real para crearse."El problema es que siguen siendo ocurrencias. No hay un planteamiento serio que justifique la formación de otra área para combatir a la corrupción (...). Ya tenemos [dependencias] que revisan las cuentas públicas, por lo que hacer otro organismo para este fin, es una medida que no tiene justificación", asevera.Recientemente, la política —quien encabeza la alianza entre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM)— anunció un plan para combatir la corrupción en todos los niveles del Gobierno mexicano.En la estrategia, conformada por ocho acciones para frenar este delito, así como reformar el poder judicial, se estipula que esta agencia será creada bajo un esquema de costos compensados de una parte de la estructura de la Secretaría de la Función Pública (SFP) mexicana.Además, se enfocaría en investigar a los funcionarios y contratistas de la Administración pública y, en caso de hallar irregularidades, estas serían enviadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución.El combate a la corrupción no es nuevoUno de los objetivos centrales del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a desarrollar durante su sexenio, que inició en 2018 y concluirá este año, fue el combate a la corrupción.Para ello, fomentó diversas estrategias, como impulsar acciones desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el exigir que empresas y magnates que adeudaban impuestos, como el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, pagaran sus tributos fiscales, o desplegar más investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).Acuña Murillo indica que uno de los mayores avances del Gobierno actual ha sido conocer hacia dónde se destina el presupuesto, con el fin de destinarlo primordialmente a los programas sociales."No se puede negar que el dinero se movió hacia la sociedad y los grupos menos favorecidos. Para mí ese es el gran logro de esta Administración en términos de [combatir la] corrupción. En lugar de que hubiera desviación de recursos, como ha habido en otros mandatos, con cuentas personales en las islas Caimán o paraísos fiscales, estamos viendo que el presupuesto se ejerció a favor de la población", menciona.No obstante, la experta reconoce que, dado que este delito es un problema de antaño tanto a nivel nacional como mundial, su erradicación es una lucha que continúa.¿Qué seguiría para el siguiente gobierno?Los pasos a seguir en la lucha contra los actos de corrupción dependerá de la persona que gane los comicios el 2 de junio y sustituya a López Obrador.Pero, en caso de que el triunfo sea para Sheinbaum, la especialista en sociología refiere que, si realmente implementa la Agencia Federal Anticorrupción, requiere hacer una reforma profunda en la administración pública, sino sería un símil de la SFP mexicana.Otro camino sería que la "Secretaría de la Función Pública se fusionara con otro organismo que ya haga estas tareas y solamente [la agencia] sea una especie de dirección general que recabe datos. Además, la candidata dice que será una especie de oficina encabezada o revisada por ella, directamente unida a la Presidencia", precisa."Sería interesante, si de veras lo lleva a cabo, que se ejecute a rajatabla, es decir, que no le perdone nada a nadie, por muy cercano o secretario de Estado que fuera. Que, en cuanto se tuviera conocimiento de un acto de corrupción o una sospecha, se investigara y se castigara. Eso sería fabuloso", analiza Acuña Murillo.Por otro lado, García Guzmán, quien es docente en la UNAM, declara que el punto no es crear un nuevo órgano para tratar este delito, sino evitar que se cometa.

