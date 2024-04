Jorge Glas cuenta cómo fue su detención en la embajada de México en Quito | Video

https://latamnews.lat/20240410/jorge-glas-cuenta-como-fue-su-detencion-en-la-embajada-de-mexico-en-quito--video-1149646991.html

Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador, dio sus primeras declaraciones luego de su encarcelamiento tras el asalto a la embajada de México.

La defensora Sonia Gabriela Vera García compartió este 10 de abril un fragmento de la videollamada que sostuvo con Glas, en donde relata parte de lo ocurrido al momento de su aprehensión."Cuatro policías me tenían así, y ahí me leyeron los derechos, mientras este sinvergüenza, un jovencito (...) y luego lo vuelven a firmar para hacer un amarre, me sientan, yo estaba todo apaleado y me ponen nuevamente a leerme los derechos un policía, así, a leer; me sientan ahí y yo me desvanezco, y todavía me dice ‘párese, párese’, y yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado", relató Glas.El ex vicepresidente dijo que hubo dos videos de la detención, siendo el verdadero el primero, en el que señala que se ve cómo lo bajan del automóvil “como en la época de la dictadura”."Qué bueno que el presidente (de México, Andrés Manuel) López Obrador haya hecho públicas las imágenes", se le escucha decir poco antes de concluir el video.Junto con el video, Vera García escribió que Glas se encuentra en huelga de hambre, además, retomó una declaración suya en la que agradece el asilo político otorgado por México.El pasado 9 de abril, el presidente López Obrador presentó imágenes inéditas del momento en el que las fuerzas de seguridad de Ecuador invadieron la sede diplomática de México para detener a Glas.Esto derivó en que el mandatario mexicano ordenara la ruptura de las relaciones diplomáticas con Ecuador.

