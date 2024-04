https://latamnews.lat/20240410/ali-jamenei-israel-debe-ser-castigado-por-el-ataque-al-consulado-irani-1149623714.html

Alí Jameneí: Israel debe ser castigado por el ataque al consulado iraní

Alí Jameneí: Israel debe ser castigado por el ataque al consulado iraní

Sputnik Mundo

TEL AVIV (Sputnik) — Teherán tomará represalias por el presunto ataque atribuido a Israel contra un edificio del consulado iraní en Damasco a principios de... 10.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-10T08:44+0000

2024-04-10T08:44+0000

2024-04-10T08:44+0000

defensa

irán

israel

alí jamenei

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

https://cdn.img.latamnews.lat/img/107822/02/1078220294_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_85af1fb6e5c694de8fbdf9c1e1964b86.jpg

"Cuando atacan el consulado, es como si hubieran atacado nuestro suelo", dijo Jamenei en un sermón después de las oraciones de Eid al-Fitr en la Gran Mezquita de Teherán, donde una gran multitud se reunió para marcar el fin del Ramadán.En el atentado murieron dos de los principales comandantes del CGRI en Siria. Irán ha prometido repetidamente que ese acto no quedará impune e Israel lleva una semana extremando precauciones en el interior y exterior del país, aunque las respuestas hasta ahora solo han sido verbales. Jameneí también criticó a Occidente, en particular a Estados Unidos y el Reino Unido, por apoyar a Israel en su guerra contra Hamás en Gaza y añadió que el conflicto "amargó" a los musulmanes durante el Ramadán, acusando a Israel de matar a más de 30.000 inocentes en la Franja. Hasta ahora más de 33.000 personas han muerto en el enclave palestino en los combates, sin embargo, Israel señala que Hamás no distingue en su recuento a civiles de combatientes ni a los muchos muertos por misiles fallidos de las propias milicias islamistas. Israel dice haber matado a más de 13.000 miembros de Hamás o miembros de otras agrupaciones islamistas. La guerra en curso comenzó el 7 de octubre, cuando miles de palestinos liderados por Hamás atacaron más de 20 comunidades israelíes, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a unas 250. Como respuesta, Israel comenzó a bombardear Gaza y, tres semanas después, también entró por tierra. Ante esta situación, Rusia y otras naciones están haciendo un llamado a Israel y Hamás para que acuerden un cese al fuego. Estos países también promueven la solución de dos Estados, establecida por la ONU en 1947, como el único camino viable hacia una paz sostenible en la región.

https://latamnews.lat/20240408/el-canciller-de-iran-inaugura-nuevo-consulado-en-damasco-en-remplazo-del-destruido-por-israel-1149586609.html

irán

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, israel, alí jamenei, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí