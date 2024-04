https://latamnews.lat/20240409/secretario-de-defensa-de-eeuu-advierte-sobre-consecuencias-economicas-de-ataques-a-refinerias-rusas-1149613677.html

Secretario de Defensa de EEUU advierte sobre consecuencias económicas de ataques a refinerías rusas

Secretario de Defensa de EEUU advierte sobre consecuencias económicas de ataques a refinerías rusas

Sputnik Mundo

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó este martes 9 de abril ante el Congreso de su país que los atentados ordenados por Kiev a las... 09.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-09T21:48+0000

2024-04-09T21:48+0000

2024-04-09T22:16+0000

defensa

financial times

ucrania

lloyd austin

eeuu

elecciones presidenciales en rusia (2024)

rusia

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/02/1d/1148634480_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7319a80489446f331ca17386e350962.jpg

El pasado mes de marzo, el diario británico Financial Times informó que Washington había instado al gobierno de Volodímir Zelenski a a evitar ataques a las refinerías de petróleo rusas como medio para prevenir una crisis energética que podría desestabilizar el mercado petrolero mundial. Los funcionarios estadounidenses se negaron a comentar el reporte, limitándose a declarar que no alentaban los ataques ucranianos dentro de Rusia. Sin embargo, días después, el Washington Post publicó un artículo confirmando la información, agregando que el pedido de la Casa Blanca de no llevar a cabo ataques contra las refinerías de petróleo rusas no había sido bien recibido por Kiev. Cabe recordar que en los días previos a las elecciones presidenciales rusas, que tuvieron lugar del 15 al 17 de marzo, Ucrania intensificó sus ataques con drones en territorio ruso, incluso contra refinerías de petróleo.En una de las últimos agresiones, drones ucranianos atacaron un dormitorio de una fábrica y una refinería en la región rusa de Tartaristán a principios de abril, hiriendo a ciudadanos de nueve países.

https://latamnews.lat/20240327/se-le-escapo-la-tortuga-eeuu-exige-a-ucrania-parar-los-ataques-contra-refinerias-de-petroleo-rusas-1149265558.html

https://latamnews.lat/20240404/putin-autores-del-atentando-en-crocus-planeaban-socavar-la-unidad-del-pueblo-ruso-1149475171.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

financial times, ucrania, lloyd austin, eeuu, elecciones presidenciales en rusia (2024), rusia