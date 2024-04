https://latamnews.lat/20240409/obras-de-argentina-y-brasil-entre-los-6-finalistas-del-premio-booker-2024-1149609602.html

Obras de Argentina y Brasil entre los 6 finalistas del Premio Booker 2024

MOSCÚ (Sputnik) — El Premio Booker Internacional (Booker Prize) dio a conocer la lista de los seis finalistas de su edición 2024, que incluye a una obra...

El premio Booker Internacional fue instituido en 2005 en adición al propio Premio Booker y se entrega a los libros traducidos al inglés.La lista incluye dos novelas latinoamericanas: 'Not a River' (No es un río) de la escritora argentina Selva Almada y 'Crooked Plow' (Arado torcido) del brasileño Itamar Vieira Junior. También están entre los finalistas las novelas 'Mater 2-10' del surcoreano Hwang Sok-yong, 'What I'd Rather Not Think About' (En qué preferiría no pensar) de la neerlandesa Jente Posthuma, 'Kairos' de la alemana Jenny Erpenbeck y 'The Details' (Los detalles) de la sueca Ia Genberg. "Nuestra lista corta, aunque es implícitamente optimista, aborda las realidades actuales de racismo y opresión, violencia global y desastre ecológico", comentó la presidenta del jurado del premio, Eleanor Wachtel. El Premio Booker es uno de los más prestigiosos de literatura en lengua inglesa, y se concede desde 1969. Inicialmente, el galardón solo se otorgaba a los autores procedentes de la Mancomunidad de Naciones o Irlanda. Sin embargo, a partir de 2014 cualquier libro de ficción escrito o traducido al inglés y publicado en el Reino Unido o Irlanda puede optar al premio.

