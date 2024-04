https://latamnews.lat/20240409/lavrov-asegura-que-las-relaciones-entre-rusia-y-china-han-alcanzado-un-nivel-sin-precedentes-1149597300.html

Lavrov asegura que las relaciones entre Rusia y China "han alcanzado un nivel sin precedentes"

PEKÍN (Sputnik) — Las relaciones de Rusia y China alcanzaron un nivel sin precedentes gracias a los esfuerzos de sus presidentes, Vladímir Putin y Xi Jinping...

La asociación estratégica de los dos países se basa en "el diálogo respetuoso, igualitario y de confianza" y en "el apoyo mutuo en los temas relacionados con los intereses fundamentales" de ambas naciones, prosiguió Lavrov. Según el alto diplomático, los enfoques parecidos de Rusia y China para resolver los problemas clave sientan las bases para fortalecer la coordinación estratégica en el escenario mundial. "La interacción respecto a los asuntos internacionales nos permite resolver eficazmente los problemas comunes tanto internos como externos", recalcó.Contactos entre Xi Jinping y Vladímir PutinLos presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, mantendrán estrechos contactos en 2024, dijo a los periodistas Wang Yi.El jefe de la diplomacia china destacó que Pekín y Moscú han encontrado la vía correcta de contribuir a "un desarrollo sano y estable" de estas relaciones, que a su juicio son "cada vez más maduras y fuertes".Ambas partes, según él, deberían "defender la igualdad de los países grandes y pequeños, contrarrestar la hegemonía y la política de poder, hacer frente al monopolio de unos pocos países en los asuntos internacionales y promover eficazmente la democratización de las relaciones internacionales". También es necesario, dijo, "atenerse a los principios de no alineación y no confrontación, no apuntar contra terceros".A su vez, el canciller ruso calificó la diplomacia al máximo nivel como "elemento central de la asociación integral y la cooperación estratégica ruso-china". Gracias a los líderes, dijo Lavrov, las relaciones entre Moscú y Pekín han alcanzado un nivel inédito.La crisis ucranianaEl conflicto armado en Ucrania fue uno de los temas que el ministro de Exteriores ruso abordó en Pekín con su homólogo chino."Nosotros y nuestros amigos chinos declaramos claramente la necesidad de tomar en consideración las preocupaciones legítimas de todas las partes implicadas, principalmente en el ámbito de la seguridad. En este contexto, junto con nuestros colegas chinos, reafirmamos la conclusión de que todo evento internacional, que no solo desatiende, sino que ignora por completo la posición de Rusia y promueve la llamada fórmula de paz de [Volodímir] Zelenski, un ultimátum absolutamente vacío, está completamente divorciado de cualquier realidad y no tiene perspectiva", manifestó Lavrov.Lavrov agradeció a China por su "postura equilibrada e imparcial" y "la disposición de jugar un papel positivo para una solución negociada".A su vez, el ministro de Exteriores chino expresó la esperanza de que las hostilidades en Ucrania cesen lo mas temprano posible.En este sentido, Wang reafirmó que China procura el pronto restablecimiento de la paz y la estabilidad en el continente europeo y seguirá desempeñando un papel constructivo con ese fin. En particular, Pekín avala la convocatoria a su debido tiempo de una conferencia de paz internacional que sea reconocida tanto por Rusia como por Ucrania y garantice la participación equitativa de todas las partes y debates justos sobre todos los planes de paz.El plan de paz que China formuló en 2023, según el canciller ruso, señala claramente la necesidad de tomar en cuenta y eliminar las causas originales de ese conflicto, estableciendo las garantías para una seguridad equitativa e indivisible en todo el mundo.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.La seguridad euroasiáticaRusia y China están de acuerdo sobre la necesidad de impulsar el diálogo sobre seguridad euroasiática con participación de sus aliados, enfatizó el canciller ruso.El objetivo de Rusia y China, agregó Lavrov, es potenciar la seguridad en Eurasia.“Durante mucho tiempo existió una estructura de seguridad euroatlántica —en forma de la OTAN, por supuesto, así como de la OSCE— pero se autoelimina de la lista de estructuras relevantes en cuyo marco es posible llevar a cabo negociaciones significativas y lograr acuerdos basados en un equilibrio de intereses”, apuntó el ministro de Exteriores ruso.El problema de las sancionesRusia y China se proponen mitigar en el marco del grupo BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) las dificultades económicas relacionadas con medidas restrictivas, señaló el canciller ruso.Por su parte, Wang Yi calificó las medidas restrictivas unilaterales como "un acto típico de intimidación que viola el derecho internacional y un orden equitativo (...), contraviene la tendencia del desarrollo y el progreso globales".La cooperación antiterroristaRusia y China seguirán cooperando en la lucha contra el terrorismo, incluyendo a través de mecanismos multilaterales, tras el atentado en la sala de conciertos rusa Crocus City Hall, subrayó Lavrov.Por su parte, Wang Yi resaltó que "la comunidad internacional debe asumir una postura de tolerancia cero y combatir resueltamente todas las formas de terrorismo", al que definió como "reto común" para la humanidad. El canciller chino se pronunció por "reforzar la cooperación antiterrorista" en el ámbito internacional y coordinar la seguridad.El alto diplomático ruso subrayó que las elecciones presidenciales rusas de marzo de 2024 se celebraron bajo "una severa presión externa de Occidente y un aumento de los ataques terroristas por parte del régimen de Kiev".En este contexto, el ministro ruso les agradeció a los observadores chinos su presencia en las elecciones.El ministro de Exteriores ruso realiza una visita oficial a China el 8 y 9 de abril. Sus negociaciones en Pekín, según la Cancillería rusa, abarcan un amplio abanico de asuntos de cooperación bilateral e interacción en el ámbito internacional, con hincapié en el trabajo conjunto en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el grupo de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), el Grupo de los Veinte (G20), la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y otros organismos internacionales, de los que Rusia y China forman parte. Además, la visita de Lavrov permite a los dos países realizar "un detallado intercambio de opiniones sobre ciertas cuestiones álgidas y temas regionales, incluida la crisis ucraniana y la situación en Asia Pacífico", según el comunicado de Exteriores.

