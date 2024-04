https://latamnews.lat/20240409/la-reunion-entre-vucic-y-macron-exhibio-la-gran-hipocresia-de-la-otan-con-respecto-a-kosovo-1149593442.html

La reunión entre Vucic y Macron exhibió la "gran hipocresía" de la OTAN con respecto a Kosovo

Aunque ambos coincidieron en que la Unión Europea es una zona de interés común para las dos naciones, el presidente serbio mostró su disconformidad sobre la forma en que Macron habló sobre Kosovo y Metojia, las dos regiones que conforman la autoproclamada República de Kosovo.Vale recordar que si bien parte varios países de la UE reconocen a Kosovo como estado soberano, muchos otros, como Rusia, China, España, Brasil, Sudáfrica y Argentina la siguen considerando una provincia de Serbia, pese a que Pristina (capital de Kosovo) proclamara unilateralmente su independencia de Belgrado en 2008, nueve años después de la Guerra de Kosovo, que terminó con los trágicos bombardeos de la OTAN sobre Serbia.Durante la conferencia, el presidente de Francia, nación que sí reconoce a Kosovo como estado independiente, dijo que las relaciones entre Pristina y Belgrado debían normalizarse.El presidente Vucic replicó los comentarios del mandatario francés y destacó que Kosovo no ha cumplido con lo prometido desde los acuerdos de Bruselas y Ohrid, citando las controversiales elecciones municipales en el Norte, que fueron boicoteadas por los serbokosovares, hasta la expropiación de tierras serbias y la presencia de la Policía kosovar, pasando por los disparos contra niños serbios.La posición de Serbia claramente expresadaEl diplomático y exembajador Branko Brankovic dijo a Sputnik que el presidente serbio actuó correcta y moderadamente, pero dejando en claro de que no está de acuerdo con Macron en lo que respecta a las regiones de Kosovo y Metojia."Resulta que, en efecto, Francia no se desvía de las posiciones de Europa y, sobre todo, de las posiciones de Occidente, y se decide, a partir de lo que dictamina el trío formado por Estados Unidos, Reino Unido y Alemania en relación con la posición de Serbia", añadió Brankovic, en relación con el ingreso de dicho país al bloque europeo, que lleva bloqueado hace varios años por los países más grandes. La desesperación de OccidenteSegún Brankovic, "esto significa que la Unión Europea debe pensar seriamente qué hacer, porque lo que invirtieron en Ucrania fue en vano, porque Rusia está ganando, independientemente de las palabras de Macron de que Rusia no debía triunfar".Sin embargo, continuó el exfuncionario, "sin saber cómo salir de Ucrania y salvar las apariencias, Macron y otros están tratando de utilizar lo relacionado con Kosovo para obligarnos a tomar alguna medida, lo que [en sus cabezas] les daría una justificación de lo que fue el bombardeo de Yugoslavia por parte de la OTAN y ahora lo que hicieron en Ucrania", concluyó el diplomático.

