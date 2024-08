https://latamnews.lat/20240806/san-francisco-endurece-su-lucha-contra-los-sin-techo-tras-alcanzar-un-maximo-historico-en-el-2023-1156646600.html

San Francisco endurece su lucha contra los sin techo tras alcanzar un máximo histórico en el 2023

El artículo del medio estadounidense repasa la nueva política de la alcaldesa London Breed con respecto a los sin techo, en su intento de desalojarlos de la vía pública y hasta echarlos de la ciudad californiana.En los últimos años, San Francisco se ha convertido junto a Los Ángeles y Nueva York en la ciudad más afectada por el aumento de la indigencia en EEUU, reflejando el grave problema de la desigualdad económica en el país norteamericano, la falta de contención del Estado y el creciente consumo de drogas (especialmente opioides de bajo costo como el fentanilo) entre las personas que viven en la calle.La grave problemática social en San Francisco, que ha provocado el éxodo de decenas de miles de residentes y cientos de empresas de su centro —ocupado por campamentos de indigentes y personas consumiendo drogas—, ha logrado infiltrarse en el debate político nacional, al tratarse de una ciudad gobernada por el Partido Demócrata y que ha sido desde hace décadas un bastión liberal. Para los republicanos, el abordaje no intervencionista de las autoridades con respecto a los masivos campamentos de personas en situación de calle es emblemático de la actitud permisiva del Partido Demócrata, por lo que el caso de la debacle económica y social de San Francisco es invocado habitualmente por políticos como el expresidente Donald Trump.El actual candidato republicano ha calificado una y otra vez a la vicepresidenta Kamala Harris, desde su emergente aspiración por la candidatura presidencial demócrata, como una "izquierdista extrema". Además, acusa que buscará implementar a lo largo del país las mismas fallidas políticas liberales que defendió como fiscal del distrito de San Francisco y luego como senadora por California.En ese sentido, The New York Times señala que la alcaldesa Breed ha decidido llevar adelante un combate frontal contra la indigencia en la ciudad, faltando apenas tres meses para las elecciones donde buscará su reelección. La nota sugiere que su cambio de estrategia está vinculado con la baja intención de voto que los sondeos han arrojado para ella, con lo que está virtualmente empatada con sus dos principales adversarios: los también demócratas Mark Farrell y Daniel Lurie, quienes prometen que harán del combate contra el consumo de fentanilo y de buscar el realojamiento de los indigentes sus prioridades en caso de gobernar."Empoderada por una reciente decisión de la Corte Suprema (que permite a la ciudad de Grants Pass, en Oregón, forzar el desalojo de los indigentes) y alentada por el gobernador de California, Gavin Newsom, Breed ha prometido despejar agresivamente los campamentos este mes y ha dicho a los agentes de policía que pueden citar a los indigentes por alojamiento ilegal si se niegan a recibir refugio, con la pena de cárcel sobre la mesa", dice el diario.La nota señala que el pasado jueves 1 de agosto, Breed ordenó a los funcionarios de su gobierno que ofrecieran boletos de autobús a las personas sin hogar antes de brindarles una cama en un refugio u otros servicios, una estrategia que comenzaron a emplear gobernadores republicanos de estados fronterizos el año pasado y que había sido duramente criticada por políticos demócratas.Esta decisión de alentar el desplazamiento de los sin techos fuera de la ciudad es la señal más clara hasta ahora de que San Francisco ha cambiado de rumbo sobre cómo abordar este problema, asegura el New York Times.Vale recordar que el año pasado Estados Unidos registró el número más alto de personas sin techo en su historia, con un aumento de 12% con respecto al año pasado, según cifras publicadas en diciembre del 2023 por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del país norteamericano.De las 653.000 personas sin viviendas contabilizadas por las autoridades a lo largo de todo el territorio, casi un tercio eran residentes de California (casi 182.000), con San Francisco y Los Ángeles siendo las dos ciudades del estado con el mayor número de personas sin techo.

