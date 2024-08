https://latamnews.lat/20240805/ya-no-es-tabu-por-que-zelenski-cambio-su-postura-sobre-las-negociaciones-con-rusia-1156627438.html

"Ya no es tabú": ¿Por qué Zelenski cambió su postura sobre las negociaciones con Rusia?

"Ya no es tabú": ¿Por qué Zelenski cambió su postura sobre las negociaciones con Rusia?

Volodímir Zelenski se ve obligado a reconsiderar su postura sobre la posibilidad de negociaciones con Rusia y concesiones territoriales teniendo en cuenta el... 05.08.2024, Sputnik Mundo

"Zelenski se ve obligado a dar un giro completo ante el descontento popular entre los ucranianos y los fracasos en el frente. Ahora quiere que Rusia participe en 'cumbres de paz'. Ya no considera tabú las concesiones territoriales: ¡se están convirtiendo en una posibilidad! Se ha dado cuenta de que las armas occidentales llegarán cada vez menos y de que todo ya está acabado. ¡Pero cuidado con los halcones de la OTAN que están dispuestos a todo!", escribió Filippo en su página X de las redes sociales.Así, Zelenski afirmó que la comunidad mundial y él personalmente desean la participación de representantes rusos en la próxima conferencia de paz sobre Ucrania. El 31 de julio, señaló en una entrevista a medios franceses que la cuestión de la integridad territorial de Ucrania deben decidirla los ciudadanos del país.Al comentar los planes de celebrar otra "cumbre de paz", desde el Kremlin declararon que hasta ahora no se ha planteado "un programa que convenga a Rusia".Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente.A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie); desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski, por su parte, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014.

