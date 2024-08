https://latamnews.lat/20240805/kamala-harris-puede-usar-los-fondos-de-campana-que-fueron-destinados-originalmente-a-biden-1156641439.html

¿Kamala Harris puede usar los fondos de campaña que fueron destinados originalmente a Biden?

El cambio sin precedentes en Estados Unidos de la candidatura demócrata por la Presidencia plantea cuestiones de carácter legal en torno al uso de los recursos... 05.08.2024, Sputnik Mundo

El diario The Washington Times señala que la campaña de Harris heredó no solo el dominio de correos electrónicos, sino además al mismo equipo de campaña, la sede que Biden utilizó en Wilmington, Delaware, así como los aproximadamente 96 millones de dólares en las cuentas controladas por el comité de campaña del mandatario.Además, obtuvo el acceso a alrededor de 240 millones de dólares en efectivo, disponibles entre los recursos de la campaña, del Comité Nacional Demócrata, los partidos demócratas estatales y varios comités de recaudación de fondos.Bradley E. Smith, quien fungió como presidente de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés), señaló para The Washington Times que dichos recursos deben ser fiscalizados y consideró que la transferencia no es legal. Sin embargo, también afirmó que los demócratas tienen elementos para armar un caso en su defensa.Si bien, Harris ha logrado recaudar 377 millones de dólares desde su anuncio de buscar la candidatura presidencial demócrata, el diario destaca que el cambio ha generado dudas entre los votantes del partido, debido a que Harris no ganó un solo voto en las elecciones primarias.Donald Trump, candidato republicano a la presidencia, presentó una queja ante la FEC contra la vicepresidenta Harris en la que acusa que la transferencia de recursos viola las leyes que regulan el financiamiento de las campañas.El recurso presentado por Trump acusa que el nombre de Harris solo “reemplazó” al de Biden, esto en lugar de presentar su registro como candidata. Bajo este entendido, el exmandatario argumenta que la ley no contempla esta operación. El equipo de la vicepresidenta desestimó los señalamientos.The Washington Times señala que la ley federal que regula el financiamiento de las campañas estipula que el dinero para un candidato presidencial será accesible también para su compañero de fórmula. Esto ha generado argumentos a favor de Harris, compañera de Biden desde las elecciones de 2020.Sin embargo, el experto Smith explicó para el periódico que la dupla Biden-Harris tendría que ser nominada primero por el Partido Demócrata para permitir a la vicepresidenta el acceso a los recursos. La convención del partido para consolidar la candidatura será hasta finales de este mes.Sin embargo, Trevor Potter, expresidente republicano de la Comisión Federal Electoral, argumenta que como Harris formaba parte del comité electoral de Biden, tiene derecho a acceder a los recursos de campaña.Por su parte, Daniel I. Wiener, director del Programa de Gobierno y Elecciones del Centro Brennan, advirtió que la misma ley que permitiría estos movimientos limitaría a Harris de solicitar más recursos, ya que la legislación limita a solo una donación por fórmula.Pese a los argumentos encontrados en torno al tema, el diario estima que el caso tendrá poca mella en las elecciones, ya que la FEC suele tardar mucho tiempo en dirimir este tipo de controversias.

