Los hutíes advierten que los golpes de respuesta contra Israel "vendrán de todas las direcciones"

Las represalias contra Israel por los asesinatos de comandantes palestinos y libaneses del movimiento de resistencia vendrán de todas partes, declaró a Sputnik... 04.08.2024, Sputnik Mundo

"Decimos a los israelíes y a los estadounidenses que deben asumir la responsabilidad de ampliar el alcance de la confrontación. Los pueblos árabes y musulmanes están dispuestos a luchar. La respuesta vendrá de la dirección de 'Jerusalén' [todos los movimientos proiraníes de la región de Oriente Medio unidos en el Eje de Resistencia Islámica a Israel], que se manifestó con acciones reales desde el comienzo del Diluvio de Aqsa hasta la actualidad", declaró Ali Qahoum.En la madrugada de este 31 de julio, Hamás informó de la muerte de Haniyá como resultado de un ataque a su residencia en Teherán, donde se encontraba de visita para participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Irán, Masud Pezeshkián. El movimiento responsabilizó a Israel y a Estados Unidos del asesinato y afirmó que el ataque no quedaría sin respuesta. A su vez, Israel no ha asumido la responsabilidad y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, aseguró que no tenía nada que decir sobre este tema. El diario Jerusalem Post publicó que las autoridades israelíes dieron instrucciones a los ministros para que no se pronunciaran sobre la muerte de Haniyá.Además, el viceministro de Exteriores ruso Mijaíl Bogdánov calificó este asesinato de atentado político absolutamente inaceptable que amenaza con una nueva escalada en la región.El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, declaró en la reunión del Consejo de Seguridad que Teherán, siguiendo el derecho internacional, se reserva la legítima defensa para responder. También precisó que el asesinato no se habría producido sin el apoyo de los servicios de inteligencia estadounidenses a Israel. La misión de Irán ante la ONU también pidió al Consejo de Seguridad que impusiera sanciones a Israel por actos de agresión.

