La realidad de los repartidores en México: ¿flexibilidad laboral o foco de vulnerabilidad?

Juan Jesús es uno de los cerca de 500.000 trabajadores de plataformas digitales que hay en México, según estimaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del país latinoamericano. Antes laboraba como trabajador de la construcción, pero a sus 34 años y con dos hijos, volteó hacia estas aplicaciones —que registraron un auge importante durante la pandemia de COVID-19— para obtener mayores ingresos. En diálogo con Sputnik, Juan Jesús cuenta que hace unos 20 viajes al día. Trabaja de lunes a domingo, con jornadas que van de las ocho a las doce horas diarias, y descansa un día entre semana. En promedio gana 4.000 o 5.000 pesos semanales (entre 200 y 260 dólares). Pero una noche fue víctima de un intento de asalto por parte de un usuario de la aplicación que realizó un pedido. "Fue un cliente, hizo un pedido falso y era para pagar en efectivo. Se veía muy sospechoso, yo lo noté desde que llegué", relata Juan, quien acto seguido fue amenazado con un cuchillo. Pese a todo, luchó con el sujeto y otro hombre más y logró evitar el asalto. Sin embargo, tiempo después no pudo eludir un robo. Esa vez, dice, lo amenazaron con una pistola. Ese es solo uno de los tantos casos de vulnerabilidades a las que están expuestos miles de trabajadores que trabajan para este tipo de aplicaciones de entrega de productos. Por ello, hace algunas semanas, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que su Gobierno priorizará una reforma para formalizar el trabajo de los repartidores por aplicación, quienes laboran en condiciones de precariedad, sin seguridad social y en constante riesgo en el espacio público, donde pueden sufrir accidentes vehiculares a bordo de sus motocicletas o bicicletas. "En el tema laboral, y eso tiene que ver también con disminuir informalidades, fue un compromiso, lo que tiene que ver con la formalidad laboral de los repartidores, que es algo muy importante, porque ni siquiera tienen contrato", aseveró Sheinbaum en rueda de prensa."Necesitamos que este trabajo, que ha crecido mucho en nuestro país, particularmente en las grandes ciudades, tengan derechos los trabajadores. Ya hemos avanzado mucho en ello", añadió.¿Abuso laboral disfrazado?El abogado laboralista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Alfonso Aparicio Velázquez, dice a Sputnik que las plataformas de delivery venden una imagen muy positiva de sus repartidores que no corresponde con la realidad: "Lo que venden las aplicaciones para señalar que [los repartidores] son autónomos es que ellos pueden determinar su tiempo como decidan".De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Conductores y Repartidores de Aplicaciones en México, la gran mayoría de los conductores y repartidores prefieren trabajar para estas apps para supuestamente conservar la flexibilidad laboral. Sin embargo, el experto apunta que, para conseguir un ingreso digno, los repartidores requieren trabajar más de ocho horas al día (las leyes mexicanas determinan que la jornada laboral no puede exceder las ocho horas), por lo que sería falso que se trate de un trabajo flexible.Por otro lado, el abogado dice que es falso pensar que, aunque solo se labore media hora, no es un trabajo subordinado, toda vez que la subordinación, más allá de los elementos clásicos, incluye el mando y la dirección, o sea, alguien que da instrucciones y alguien que las obedece a cambio de una remuneración. Y aunque la plataforma permite tener acceso a cierta información sobre el usuario, el repartidor no puede negarse a aceptar los pedidos o, de lo contrario, le pueden bloquear el acceso por un tiempo o le pueden bajar su calificación, lo cual al final repercute en sus ganancias. Por ello, a decir del abogado, en países como Argentina, Uruguay, Reino Unido, Chile o España, se ha determinado que la instrucción, el mando y la dirección, así como el poder sancionatorio del empleador, están presentes en las plataformas digitales.Por consiguiente, el abogado sostiene que las aplicaciones sí mantienen una relación de subordinación con los repartidores, aunque no sea convencional según el artículo 20 de la Ley Federal del trabajo (LFT) del país latinoamericano —es decir, no en un horario determinado, ni en un centro de trabajo."No debe ser un negocio a partir de la explotación de la fuerza de trabajo de miles de trabajadores que lo único que tienen es un celular, necesidad de trabajar y un auto o una motocicleta", concluye.Juan Jesús, el repartidor que fue víctima de asalto, reconoce que le gustaría recibir más apoyo de la plataforma de delivery para la que trabaja tras las situaciones que ha vivido. Dice que sí estaría a favor de recibir seguridad social. Sin embargo, comenta que su disposición a firmar un contrato laboral dependería de las condiciones. "Si va a ser el mismo sueldo de una fábrica, una obra, que a lo mucho son 3.000 pesos [a la semana], pues ya no conviene", asevera."Ni un repartidor menos"Saúl Gómez fundó el colectivo Ni un repartidor menos en 2022, tras la muerte del repartidor José Manuel Matías Flores, quien fue atropellado en el oriente de la Ciudad de México.A bordo de su bicicleta en camino a recoger un pedido, atiende una llamada con Sputnik para hablar sobre los riesgos viales a los que se enfrentan los repartidores. En ese sentido, el repartidor señala que, en los últimos seis, cerca de 300 repartidores perdieron la vida en accidentes de tránsito. "Y, de esos 300, solo dos personas han recibido justicia, uno por evidencia y el otro porque la mamá se puso a investigar el caso (...), algo que no debería de pasar en ninguna parte del mundo", asevera Raúl.Pero también, dice, hay repartidores que, después de sufrir un accidente vial, quedan gravemente lesionados y, debido a su condición de trabajadores independientes, no cuentan con seguro social para poder atenderse y recibir una incapacidad con goce de sueldo."Hay compañeros que han perdido alguna extremidad del cuerpo en estos accidentes y no hay quien responda por ellos", asegura el activista por los derechos laborales de los repartidores.Acoso y violencia de género, otra realidadEn el caso de las mujeres que se dedican a esta labor, los riesgos, además, incluyen acoso sexual y violencia de género."La chica entró, el hombre le dijo que iba por dinero, ella se confió y, después, le cerró la puerta y no la dejaba salir", añade.Fue a raíz de ese tipo de incidentes que nació Ni una repartidora menos, un colectivo fundado en junio de 2020 por Paola Viridiana y conformado por mujeres repartidoras que funciona como una red de apoyo y acompañamiento ante casos de violencia y acoso sexual.Paola Viridiana es repartidora desde el 2017. Tiene 28 años y es madre soltera. En entrevista con Sputnik, la joven trabajadora cuenta que, por lo general, labora de 9 a 10 horas diarias con un día de descanso entre semana.En los siete años que se ha dedicado a este trabajo, cuenta Viridiana, ha habido hombres que la reciben desnudos, en ropa interior y que hasta la han acosado a través de su número personal y redes sociales. "Muchas compañeras han sufrido mucho acoso, muchas agresiones", lamenta.Por esa razón, en Ni una repartidora menos, las integrantes del colectivo apoyan a sus compañeras cuando ocurre un accidente vial o, cuando hay casos de acoso sexual, también.Tras las declaraciones de la futura presidenta mexicana Claudia Sheinbaum acerca de formalizar el trabajo de los repartidores, la Alianza In México —que representa a las principales aplicaciones de entrega y movilidad en el país latinoamericano— manifestó su disposición para "generar modelos que permitan el acceso a la seguridad social para las personas que ofrecen servicios de reparto a través de aplicaciones"."Las empresas que forman parte de Alianza In México reafirman su voluntad de contribuir a la construcción de un modelo de seguridad social para quienes utilizan la tecnología para generar ganancias repartiendo, convencidas de que es posible construir un modelo que brinde más protecciones y que preserve la flexibilidad e independencia, que es altamente valorada por las personas repartidoras", señaló la organización en un comunicado.Sin embargo, a pesar de la disposición de las plataformas para aportar a la seguridad social de los repartidores, hasta el momento no están contemplando el reconocimiento de la subordinación y, por ende, de la relación laboral con los trabajadores.

