Biopiratería como una nueva forma de colonialismo ¿Qué es y cómo perjudica a Brasil?

En un reportaje especial de Sputnik, los analistas compararon la biopiratería con el saqueo colonialista, en el que los conocimientos de las comunidades...

Biopiratería es el nombre que recibe la práctica de explotar los recursos genéticos naturales de la flora y la fauna de un país, apropiándose de los conocimientos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales con fines económicos o de investigación.A veces se denomina a esta práctica biocolonialismo, es decir, una reinterpretación del colonialismo basada en la explotación de la biodiversidad. Esta explotación es ejercida sobre todo por países del norte global y afecta particularmente a países en vías de desarrollo como Brasil, especialmente a las poblaciones indígenas.El tema de la biopiratería ha cobrado relevancia en los últimos años, impulsado por las revelaciones de un estudio publicado por investigadores del Instituto Nacional de la Mata Atlántica (INMA), según el cual el 92% de las patentes relacionadas con la investigación y el desarrollo de nuevos productos elaborados a partir de la fauna y la flora de la Mata Atlántica están registradas en el extranjero.Una de las autoras del estudio es Celise Villa dos Santos, investigadora del INMA. Ella explica a Sputnik que el objetivo de la investigación sobre patentes es entender mejor qué recursos de la biodiversidad son explotados económicamente y cómo se lleva a cabo esa explotación.Señala que la explotación de la biodiversidad se produce en un campo de luchas de poder entre los que tienen recursos que explotar y los que no los tienen o simplemente no quieren explotar la biodiversidad, como puede ser el caso de los pueblos indígenas. Y esta disputa se traduce en un agravamiento de las desigualdades."Si la biopiratería tiene su origen en la apropiación indebida de un recurso natural o de un conocimiento tradicional y se produce en una relación de poder desigual, agrava la desigualdad, no solo entre países, sino también internamente", explica Celise.Según la investigadora, el principal impacto de la biopiratería en la actualidad es la eliminación de la biodiversidad, que afecta a las poblaciones indígenas.En mayo, la ONU aprobó el Tratado sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados. Este tratado se considera histórico y determina que los solicitantes de patentes cuyas invenciones se basen en recursos genéticos o conocimientos tradicionales asociados deben revelar el país de origen, la fuente original de estos recursos y qué pueblos indígenas o comunidades locales proporcionaron los conocimientos tradicionales utilizados en la investigación.A la pregunta de si el tratado es suficiente para frenar la biopiratería, Celise responde que resuelve el problema de las patentes, pero explica que las patentes reflejan un pequeño porcentaje de los productos que se desarrollan o comercializan, ya que la patente depende de una estrategia empresarial.Como las patentes representan solo un pequeño porcentaje de todo lo que se produce y comercializa, añade que, incluso con el tratado, habrá una serie de productos que probablemente seguirán comercializándose e incluso produciéndose en otros países e importados por Brasil, que utilizan estos recursos genéticos y seguirán sin ser controlados."Así que, tal y como yo lo veo, este tratado resuelve parte del problema. Y para resolver la otra parte del problema, tal vez [debería haber] algún control sobre los productos basados en recursos biológicos o conocimientos tradicionales, algún tipo de registro de estos productos", opina.Celise señala que Brasil cuenta actualmente con el Sistema Nacional de Gestión del Patrimonio Genético y de los Conocimientos Tradicionales Asociados (SisGen), en el que se declara el acceso al patrimonio genético, tanto con fines de investigación como comerciales. Sin embargo, afirma que la mayor parte de la información del SisGen no se divulga ni se hace pública. A la pregunta de por qué el porcentaje de patentes registradas en Brasil es tan bajo (solo el 8%, según el estudio), Celise dice que "el incentivo para que la ciencia, los institutos de investigación y las universidades brasileñas presenten patentes es relativamente reciente"."Este (incentivo) se produjo principalmente en la década de 2000, con la Ley 10.973, que creó centros de información tecnológica en las instituciones de enseñanza e investigación brasileñas. Por lo tanto, a partir de la década del 2000, se observará un aumento muy grande en Brasil, tanto en la investigación científica relacionada con diversos temas y (...) en la investigación relacionada con las especies de la biodiversidad, y también un aumento en el número de patentes relacionadas con las especies de la biodiversidad. Esto es el resultado de una política pública", subraya Celise.Añade que la ciencia brasileña puede apropiarse de ese conocimiento que se está desarrollando en el exterior y "evolucionar científicamente, desarrollar otras cosas a partir de ese conocimiento ya construido, consolidado, registrado en patentes".El líder del pueblo Huni Kui, el jefe Ninawa Huni Kui afirma que el primer impacto que la biopiratería tiene sobre las poblaciones indígenas es "la pérdida de reconocimiento de la sabiduría ancestral, que los pueblos indígenas preservan desde hace miles de años", acompañada de la desvalorización de los poseedores de estos conocimientos.El segundo impacto para él es la pérdida de acceso a estos recursos, que una vez bajo el control de las multinacionales ya no se pueden disfrutar como antes y hay que comprarlos.Agrega que este modelo de colonización que se produce a través de la biopiratería también repercute en el estrechamiento del uso de los territorios por parte de las comunidades indígenas y tradicionales."Hoy tenemos grandes empresas que están interesadas en este conocimiento genético, que han discutido, incluso impactado, en la no demarcación de más tierras indígenas. Porque hay recursos genéticos a los que estas empresas quieren acceder, y donde hay tierras indígenas, hay toda una ley federal [que protege el territorio] (...). Esto tiene un impacto porque estas empresas tienen interés en utilizar los recursos genéticos de estos territorios, que nosotros no consideramos recursos naturales; son seres sagrados, que están asociados a nuestras vidas, a nuestros conocimientos tradicionales, sobre todo a la espiritualidad".Explica que esta presión explotadora procede principalmente de empresas de los sectores de la cosmética, el petróleo y la minería.El cacique Ninawa fue uno de los principales defensores de la aprobación del Tratado de la ONU sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados, y uno de los líderes indígenas presentes en la conferencia que aprobó el acuerdo. Cree que ese acuerdo fue un logro de muchas luchas, pero que aún no es suficiente."Fue justa la resistencia que tuvimos allí, defendiendo estos textos. Porque, como todo el mundo sabe, la biopiratería en Brasil ha avanzado muy rápidamente. Por ejemplo, aquí empezamos con el caucho, que fue patentado por Malasia; no hubo consultas. (...) Tomaron el caucho, luego el cupuaçu, ahora el açaí, el kambô, que son medicinas tradicionales, la ayahuasca...", detalla el cacique.Subraya que todos los conocimientos sobre las propiedades de estos recursos proceden de la sabiduría ancestral, pero "las multinacionales se apoderan de ellos, olvidan a los poseedores de estos conocimientos y se limitan a colocarlos como patrimonio nacional". Según él, aunque reconocer de dónde procede el recurso genético natural y las personas asociadas a los conocimientos que lo rodean es un paso importante, no es suficiente.Añade que sin esta inclusión, una vez investigado este patrimonio genético, las poblaciones indígenas pasan a ser un mero producto de la investigación."Y entonces solo el Ministerio de Medio Ambiente, las universidades, el Gobierno (...) discuten la cuestión de compartir el beneficio, las ganancias [generadas] tras esta investigación", asegura.Ninawa cree que el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, "como persona, como parte de su equipo, tiene interés en discutir la innovación en la economía sostenible" y el fortalecimiento de las comunidades indígenas, pero dice que piensa que es "un poco improbable que esto ocurra".Biocolonialismo asociado a la apropiación por el norte globalEl también entrevistado por la agencia, doctor en sociedad y cultura en la Amazonia por la Universidad Federal de Amazonas (UFAM) y autor del libro "Logospirataria en Amazonia", publicado en 2017, el profesor Raimundo Pereira Pontes Filho, dice que la biopiratería es un peldaño para una explotación más amplia, que es la logospirataria, un proceso que no solo saquea el conocimiento, sino que también implica mano de obra análoga a la esclavitud."A esta apropiación de conocimientos y elementos de conocimiento (...) asociados a la biodiversidad, se suma la explotación irregular de mano de obra humana con el fin de explotar los recursos naturales y los conocimientos tradicionales asociados al uso de la biodiversidad", señala el científico.Añade que con el tiempo este proceso ha llevado al desmantelamiento y devastación de "las culturas y sociedades nativas, que han sido prácticamente desintegradas".Pontes Filho indica que todo este proceso representa, de alguna manera, "lo que algunos autores también llaman colonialidad, que aún hoy se impone en la Amazonia".Según él, además de crear formas de castigar penalmente la logospiratería, una de las formas de combatir esta práctica sería crear un observatorio de la logospiratería en la Amazonia, "para que pudiéramos tener un seguimiento continuo de estos procesos".El saqueo perpetrado por la biopiratería tiene un sesgo colonialista, con ciertos países sometidos a otros, como explicó investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marcos Vinicio Chein Feres.Es autor del estudio "Biodiversidad, conocimiento tradicional y derecho de patentes: el caso de la Phyllomedusa bicolor", en el que analiza la apropiación de recursos genéticos naturales y conocimientos asociados del sur global por parte del norte global, centrándose en el caso de la rana kambô (Phyllomedusa bicolor). Esta rana excreta una secreción con propiedades analgésicas y antibióticas, conocida y utilizada por más de 15 pueblos indígenas de la Amazonia y es blanco de la codicia extranjera.Feres asegura que la biopiratería afecta a países en desarrollo como Brasil, mientras que beneficia a los países del norte global.También indica que los países desarrollados aprovechan que tienen un alto nivel de inversión en tecnología, lo que permite transformar los recursos genéticos naturales principalmente en cosméticos y medicamentos."Es la lógica del país que tiene la tecnología en detrimento del país que tiene toda esta megabiodiversidad", explica.En este contexto, subraya que la biopiratería no respeta la identidad cultural de los pueblos indígenas que tienen su propia relación sostenible con los recursos genéticos naturales, produciendo ciencia de una manera que no es considerada ciencia por quienes la explotan. Además, la práctica margina al poseedor del conocimiento, en este caso las poblaciones indígenas, quitándoles el derecho al reconocimiento y el beneficio generado por los recursos genéticos naturales apropiados.Feres no ve una solución a corto plazo para el asunto, pero subraya que la salida no sería que se registraran más patentes en Brasil, sino una revisión de la ley de propiedad industrial."Es un gran instrumento de poder económico. Ese poder económico se utiliza precisamente para seguir oprimiendo. Así que no sé si quiero que los brasileños, los pueblos nativos, utilicen esta ley de propiedad industrial simplemente para garantizar la posesión o la propiedad. Más aún si se piensa en los pueblos nativos: ellos no tienen una relación de propiedad con la tierra, con la naturaleza, tienen una relación de integración [...]. ¿Vamos a resolver este problema apropiándonos, utilizando las mismas armas que el norte global?", se pregunta el investigador.Feres también se refiere al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (acuerdo sobre los ADPIC). Este tratado se firmó en 1995, dos años después de la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica, un tratado medioambiental de la ONU que establece directrices para el uso sostenible de la biodiversidad y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.Agrega que este tema llegó al orden nacional en 1996, con la promulgación de la Ley 9.279, y luego con la Ley 13.123 de 2015, que "trata de todo este crisol de derechos, pero que se discutió muy poco con los pueblos tradicionales"."En un estudio que estoy haciendo específicamente sobre esta ley, muestro cómo el deseo, los deseos de los representantes de los pueblos tradicionales, que involucran comunidades quilombolas, indígenas, ribereños, todos ellos fueron de alguna manera puestos en segundo plano en esta discusión, y lo que determinó la aprobación final de la ley fueron básicamente las sugerencias de la industria", expone el investigador.Según él, esto demuestra que el tema de la biopiratería no se resolverá hasta que haya un cambio de mentalidad "no solo en la sociedad en su conjunto, sino también en quienes se ocupan de la legislación".¿Cómo combate Brasil la biopiratería?Para saber cómo se lleva a cabo el monitoreo para combatir la biopiratería, Sputnik se dirigió al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama).Analista ambiental y agente federal de medio ambiente del Ibama, Isaac Medeiros, que actualmente es coordinador de inspección de la biodiversidad, explica en primer lugar que la biopiratería difiere del tráfico de fauna y flora autóctonas de Brasil precisamente por su finalidad. Medeiros explica que el Ibama actúa en puertos, aeropuertos y otros centros aduaneros, como oficinas de correos, empresas de mensajería urgente, es decir, lugares donde circulan personas y mercancías en tránsito internacional.Señala que Brasil cuenta con una legislación nacional que prevé el acceso al patrimonio genético y se ocupa de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, que es la Ley 13.123, de 2015, y también el Decreto 8.772, de 2016, que regula los requisitos necesarios para que una carga salga legalmente del país y, por lo tanto, no se considere biopiratería, sino un intercambio científico saludable.De acuerdo con la legislación vigente, para que una persona pueda salir legalmente de Brasil transportando muestras de patrimonio genético, es necesario registrarse previamente en el SisGen, informando el transporte, el tipo de carga y presentando un acuerdo de transferencia, que es una especie de contrato con la empresa extranjera que recibirá el material, en el que se compromete a cumplir la legislación brasileña sobre biodiversidad, a no apropiarse del patrimonio genético y, si desarrolla un producto y lo explota económicamente, a compartir los beneficios con Brasil.En la actualidad, el Ibama no tiene ningún proyecto firmado con el Ministerio de Medio Ambiente o las comunidades indígenas para combatir la biopiratería, pero realiza inspecciones con los pueblos indígenas y tradicionales para averiguar si las instituciones que utilizan los conocimientos tradicionales de estas comunidades cumplen la legislación brasileña en relación con el consentimiento fundamentado previo de estas comunidades para la explotación de los recursos, y si comparten los beneficios de acuerdo con la legislación.El Ibama también ofrece a sus agentes el Curso de Supervisión y Protección de Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados, diseñado para formar a los agentes en la protección del patrimonio genético nacional y de los conocimientos de los pueblos tradicionales.Las medidas, sin embargo, son relativamente recientes, al igual que la creación del curso, que se puso en marcha en 2022. En este contexto, aunque los mecanismos brasileños de combate a la biopiratería sean de interés del gobierno federal, como señaló anteriormente el jefe Ninawa Huni Kui, aún son incipientes y, por lo tanto, insuficientes para combatir la práctica.Sputnik se puso en contacto con Joenia Wapichana, actual directora de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje. También se contactó con los Ministerios de Pueblos Indígenas y de Medio Ambiente, que tampoco respondieron al cierre de esta edición.

