Postura de AMLO, Petro y Lula sobre Venezuela muestra que "EEUU ya no prevalece" en América Latina

03.08.2024

Los presidentes de México, Colombia y Brasil, Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y Luis Inácio Lula da Silva, respectivamente, sostuvieron una llamada telefónica la tarde del 1 de agosto para abordar la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que el presidente Nicolás Maduro obtuvo el triunfo frente al opositor Edmundo González Urrutia.El diplomático agregó que, al concluir la llamada, el jefe de Estado colombiano se comunicó con su homólogo de Chile, Gabriel Boric, "quien coincidió con lo expresado por Colombia, Brasil y México en su comunicado". A decir del mandatario colombiano, el diálogo con el exlíder estudiantil y actual jefe de Estado chileno tuvo como objetivo "fortalecer este grupo latinoamericano".Para la académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y doctora en estudios latinoamericanos de la UNAM, Mónica Velasco Molina, el surgimiento de esta postura conformada por las tres potencias de izquierda latinoamericanas es de gran importancia debido a que se trata del impulso para tratar de resolver los problemas de la región sin la intervención de Estados Unidos."Estamos apelando a la soberanía de nuestros países en la vía institucional propia, no la impuesta ni la deseada por ningún ente externo", observó Velasco Molina en entrevista con Sputnik.Asimismo, señaló que el peso geopolítico que tienen estas tres naciones es determinante, toda vez que se trata de las dos economías principales de la región —Brasil y México— y un país —Colombia— que ha cobrado un peso muy fuerte en cuanto a política exterior. "Sin duda, el papel de Andrés Manuel es relevantísimo, no solamente porque ha liderado una nueva ola progresista en América Latina, sino porque ha sido muy prudente respecto a las decisiones de política exterior", consideró la académica. La OEA ha perdido mucha credibilidadEl diálogo entre los mandatarios tuvo lugar un día después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) no consiguió el consenso necesario para aprobar una resolución para exigir a las autoridades venezolanas publicar "de inmediato" las actas de los comicios del domingo.Lo anterior debido a la ausencia de México, Colombia y varios países del Caribe, así como a la abstención de Brasil y Bolivia, entre otros.Al respecto, Velasco Molina señaló la posibilidad de que, durante la llamada del jueves, los mandatarios latinoamericanos ponderaron qué hacer en caso de que la situación de tensión en el país caribeño aumente."Y un canal institucional muy importante, pues es la CELAC [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños] y no la OEA", observó la académica.En esta misma línea, el doctor en Historia y académico de la Universidad Rosario Castellanos, Javier Gámez Chávez, mencionó que, desde su fundación, la Organización de los Estados Americanos ha estado fuertemente influida por Washington.En ese sentido, el también académico de la UNAM puntualizó que México, Brasil y Colombia están buscando que se detenga la intervención de Estados Unidos por medio de la OEA, así como evitar que el conflicto escale hasta convertirse en una crisis social.¿Qué dijeron México, Colombia y Brasil?Tras conversar por más de una hora, las tres naciones latinoamericanas solicitaron a las autoridades electorales de Venezuela difundir los resultados de los comicios del domingo.A su vez, aseguraron que "las controversias sobre el proceso electoral deben resolverse por los cauces institucionales" e hicieron un llamado a "ejercer la máxima cautela y contención" en las manifestaciones y eventos públicos para evitar la escalada de la violencia.Pocas horas después de la publicación del comunicado conjunto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, desconoció el triunfo de Nicolás Mauro y aseveró que el proceso electoral y la jornada de votación estuvieron plagadas de supuestas "irregularidades" y "defectos".Al respecto, Gámez Chávez señaló que el reconocimiento de Washington y sus aliados al candidato de la oposición que perdió la elección únicamente abona para que "esa lucha asimétrica continúe dentro del territorio venezolano"."Su objetivo, posiblemente, es que puedan alcanzar una crisis muy alta, en donde la idea es que Maduro renuncie", consideró el historiador.En las elecciones del 28 de julio, el presidente de Venezuela y candidato por la coalición Gran Polo Patriótico (izquierda), Nicolás Maduro, obtuvo 51,2% de los votos, frente al 44,2% de Edmundo González Urrutia, de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD, centro), de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral. Tras los comicios, la PUD desconoció los resultados y anunció como "presidente electo" a González.

