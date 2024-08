https://latamnews.lat/20240803/los-salarios-de-los-profesores-universitarios-argentinos-agonizan-la-situacion-es-critica-1156593183.html

Los salarios de los profesores universitarios argentinos agonizan: "La situación es crítica"

Sputnik Mundo

03.08.2024

américa latina

argentina

javier milei

universidad de buenos aires (uba)

educación

💬 opinión y análisis

sociedad

El costo del ajuste desplegado por el Gobierno de Javier Milei llegó a la academia. Al calor del recorte en el giro de fondos presupuestarios, los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas perdió 45 puntos porcentuales respecto a la inflación acumulada en lo que va del año.Si bien las autoridades nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional habían logrado llamar la atención del Poder Ejecutivo en abril, cuando se llevó a cabo la masiva marcha en defensa de las universidades —una de las convocatorias más masivas de la historia argentina reciente—, lo cierto es que la alerta apenas surtió efecto.Las casas de estudios superiores —que entonces funcionaban con un presupuesto elaborado a fines de 2022, habiéndose acumulado más de 300% de inflación desde entonces— apenas lograron que se actualizara en un 270% los gastos de funcionamiento, destinados al pago de los servicios públicos como el agua y la electricidad.Lo cierto es que la partida incrementada apenas representa el 12% del gasto total de las universidades: el 88% restante, destinado a los salarios del personal docente y no docente, no recibió la actualización. En ese marco, los ingresos de los trabajadores se desmoronaron hasta un 45%, duplicando la caída del resto de los empleados estatales.Asfixia presupuestaria"La situación es crítica. En 20 años nunca viví algo como esto", dijo a Sputnik Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las academias más importantes del país. El directivo remarcó que "es urgente que se recomponga la pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores docentes y no docentes, porque el escenario es muy preocupante".Consultado acerca de los ingresos de los empleados, el vicerrector destacó que "un docente adjunto, que es la categoría más numerosa, que trabaja 40 horas semanales gana menos de 750.000 pesos argentinos (unos 540 dólares a tipo de cambio paralelo). Un médico que está realizando la residencia en un hospital universitario gana 700.000 pesos argentinos (500 dólares)".La licuación de los ingresos queda reflejada en que ambos montos señalados se ubican por debajo de la línea de pobreza. En julio, una familia de cuatro integrantes necesitó 873.000 pesos argentinos (625 dólares) para tener cubiertas todas las necesidades representadas en la canasta básica.El ahogamiento presupuestario trasciende los límites de la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con Sputnik, Franco Bartolacci —rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ubicada en la provincia de Santa Fe (centro)— afirmó que "hasta ahora lo que hemos tenido son aumentos mes a mes definidos unilateralmente por el Gobierno nacional sin acuerdo mutuo. El retraso de los ingresos es cada vez mayor y la situación es apremiante".El impacto socialEn Argentina, una porción considerable de los profesionales se formaron en la educación pública. Según Yacobitti, "el 77% de los médicos, el 97% de los matemáticos y el 91% de los veterinarios estudiaron en universidades como la nuestra, no en privadas". En la práctica, los hospitales universitarios —de atención gratuita— atienden a más de 200.000 pacientes anualmente."Cuando un docente deja su cargo, el problema no es solo de la universidad sino de todo el sistema. Esos profesores son quienes forman a los profesionales, incluso a los de las entidades privadas", destacó el vicerrector de la UBA.La lectura del directivo de la Universidad de Buenos Aires es compartida por las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario, que forma a más de 80.000 estudiantes y cuenta con unos 12.000 cargos docentes."De la misma manera que señalamos que no es posible la universidad sin recursos mínimos para funcionar, tampoco es posible la universidad y su excelencia sin salarios dignos para los trabajadores de la educación", apuntó Bartolacci.

argentina

2024

Noticias

es_ES

argentina, javier milei, universidad de buenos aires (uba), educación, sociedad