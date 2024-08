https://latamnews.lat/20240802/mientras-la-izquierda-ecuatoriana-se-reune-el-correismo-piensa-en-un-frente-de-salvacion-nacional-1156562443.html

Mientras la izquierda ecuatoriana se reúne, el correísmo piensa en "un frente de salvación nacional"

Mientras la izquierda ecuatoriana se reúne, el correísmo piensa en "un frente de salvación nacional"

Sputnik Mundo

Las gestiones para conformar una coalición de izquierda en Ecuador podrían naufragar producto de la resistencia hacia el correísmo, explicó a Sputnik el... 02.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-02T04:45+0000

2024-08-02T04:45+0000

2024-08-02T04:45+0000

américa latina

ecuador

rafael correa

pachakutik

luisa gonzález

unidad popular

💬 opinión y análisis

política

daniel noboa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/08/1143501696_0:178:2568:1623_1920x0_80_0_0_4cdad0dbcee234cb8270efc028fec5aa.jpg

Un encuentro de varios de los partidos de la oposición ecuatoriana podría modificar el escenario de cara a las elecciones de febrero de 2025, generando una amplia coalición de izquierda que compita con el actual presidente, Daniel Noboa. Sin embargo, las diferencias entre el correísmo y los movimientos indígenas todavía ponen en duda el éxito de las gestiones.La asamblea contó con la presencia de líderes de los principales partidos de la izquierda ecuatoriana. Además de Luisa González del partido correísta Revolución Ciudadana y de Guillermo Churuchumbi del partido indígena Pachakutik, participaron Jimmy Jairala del Centro Democrático, Nicanor Moscoso de Renovación Total, Natasha Rojas de Unidad Popular y Gustavo Vallejo del Partido Socialista Ecuatoriano. Si bien está vinculada a Pachakutik, la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador (Conaie) también envió a su presidente y posible candidato presidencial, Leónidas Iza.La reunión, que había sido organizada por unos 53 colectivos sociales y se desarrolló en la Casas de la Cultura Ecuatoriana de Quito, culminó con una suerte de "pacto de no agresión" entre las izquierdas durante la campaña electoral. Además, consignó el diario El Universo, los partidos acordaron conformar comisiones para trabajar durante el mes de agosto en un eventual programa único de Gobierno basado en consensos "mínimos" y evaluar posibles alianzas electorales, incluso sin descartar la posibilidad de una candidatura única.El experto recordó que durante los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017) la relación entre Revolución Ciudadana y el movimiento indígena se deterioró, al punto de que Pachakutik y la Conaie suelen acusar al exmandatario de haber promovido una "persecución" contra ellos. "En rigor no puede hablarse de una persecución pero la Conaie y Pachakutik aseguran eso y aseguraron que concurrieron al encuentro 'con memoria' y jamás van a olvidar eso", apuntó el analista.¿Una alianza imposible?Allan consideró que si los partidos que participaron del encuentro pudieran aliarse de cara a los comicios tendrían, efectivamente, "mucha chance de ganar", de acuerdo a las mediciones previas. En ese sentido, explicó que Revolución Ciudadana tiene "alcance nacional" y ha mantenido un piso de votos del 30% pero en las dos últimas elecciones "le ha faltado entre un 5% y 8% para lograr la Presidencia".Ese porcentaje podría aportárselo, por ejemplo, Pachakutik, el partido que concentra el voto indígena y que se hace fuerte en las regiones andina y amazónica pero no reúne votos en la costa, precisamente donde el correísmo es más fuerte. Por sí solo, comentó el analista, el partido indígena no lograría una votación mayor al 5% o al 7%.Pero, aun con perspectivas de lograr una alianza exitosa electoralmente, Allan no se mostró optimista en relación a que las conversaciones iniciadas en la Casa de la Cultura lleguen a buen puerto: "Me temo que esto sea solo un llamado de buenas intenciones".De hecho, apenas horas después del encuentro, algunos de los asistentes comenzaron a plantear sus matices. El partido Unidad Popular, uno de los participantes, convocó a su Consejo Nacional para ratificar su intención de buscar una unidad de la izquierda pero aseguró que no integrará una coalición con Revolución Ciudadana. "Con el correísmo ni a la esquina", sintetizó en sus redes sociales oficiales.¿Correa busca votos en el centro?Si bien la reunión de las izquierdas tuvo la presencia de la última candidata presidencial del correísmo, Luisa González, la participación del partido en el encuentro no despertó el entusiasmo del propio Rafael Correa.A través de su cuenta de X, Correa afirmó que "participar con cualquiera, por ser de izquierda, es un grave error", agregando que "ahí hay gente sana pero también otra muy dañada, cómplice de la destrucción de la patria y que ve la política como un negocio, no como una misión".En la misma publicación, el exmandatario lanzó su propia propuesta de alianzas para el correísmo: "¿Por qué no hacer una convocatoria a todos los sectores honestos y patriotas, sean de izquierda o de derecha?".Según el analista, apostar por votos del centro y la derecha podría ser una estrategia útil para que el correísmo pueda sortear "un techo" que suele tener en las elecciones y que radica en la dificultad para consolidar votos en la clase media.

https://latamnews.lat/20240728/lo-que-sucede-en-ecuador-es-resultado-de-un-neoliberalismo-improvisado-e-incapaz-1156443079.html

https://latamnews.lat/20240118/rafael-correa-una-economia-dolarizada-es-mas-susceptible-al-crimen-organizado-1147483927.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

ecuador, rafael correa, pachakutik, luisa gonzález, unidad popular, 💬 opinión y análisis, política, daniel noboa