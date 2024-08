https://latamnews.lat/20240802/la-victoria-es-de-todos-esposa-de-periodista-pablo-gonzalez-comenta-detalles-de-su-liberacion-1156582747.html

"La victoria es de todos": la esposa de Pablo González comenta a Sputnik detalles de su liberación

"La victoria es de todos": la esposa de Pablo González comenta a Sputnik detalles de su liberación

El periodista permanecía incomunicado desde hace dos años y medio en una cárcel polaca, sin cargos formales, sin pruebas en su contra y sin fecha de juicio...

La liberación del periodista ruso-español en el marco de un intercambio de presos patrocinado por EEUU y Rusia en la capital de Turquía, supondrá el reencuentro con su familia tras pasar 29 meses encarcelado en régimen de aislamiento en Polonia aun cuando nunca hubo un cargo formal de acusación ni presentación de pruebas en su contra, ni tampoco una fecha de juicio.Aparentemente en buen estado de salud, Pablo González permanece en Moscú cumpliendo los protocolos sanitarios tras su puesta en libertad. "Todavía no he podido hablar con Pablo, estoy pendiente del teléfono", declara a Sputnik su esposa, Oihana Goiriena, en conversación telefónica. Según Gonzalo Boyé, el abogado que asumió su defensa, el periodista aún debe pasar un protocolo médico y una revisión de su estado de salud.Preguntada por los pasos a seguir una vez finalicen los procedimientos, Goiriena admite desconocerlos. "En el Gobierno vasco tampoco lo saben, me dicen que esto es también para ellos terreno desconocido, no saben qué viene después", señala. Tampoco está claro si tales procedimientos incluyen la restitución de sus documentos, toda vez que, al parecer, las autoridades polacas lo pusieron en libertad desprovisto de su pasaporte español."El intercambio ha sido posible gracias a intensas negociaciones entre las partes implicadas y a un exhaustivo trabajo jurídico que ha asegurado un marco legal adecuado para su materialización, garantizando el respeto a los derechos y la dignidad de los periodistas involucrados", escribe Gonzalo Boyé en el comunicado distribuido a los medios de comunicación, entre ellos Sputnik, y antes al entorno cercano de Pablo González.Es decir, la defensa del periodista español ha trabajado para certificar legalmente que su defendido ha quedado en libertad sin cargos y sin necesidad de responder por nada ante la justicia de ningún país."Gonzalo me llamó cuando Pablo ya estaba volando hacia Ankara. Me dijo: 'Oihana, agárrate, tómate con calma la noticia que te voy a dar'. Y también me envió el comunicado", añade.Alegría desbordadaGoiriena agradece el apoyo prestado por personas y colectivos que han aunado esfuerzos durante todo el tiempo transcurrido para brindar ayuda jurídica, financiera y moral a la familia de Pablo González, y dar a conocer la problemática del caso."La victoria es de todos, del Grupo de Apoyo, de #FreePablo, de la gente de Navárniz, de toda la gente que nos ha apoyado", enumera. Una organización de esta red de apoyo, el colectivo #FreePabloGonzález, publicó al fin su más ansiado mensaje en la red X. "Nuestro hijo mayor es más serio, pero los pequeños empezaron a saltar de alegría. '¡Aita [papá, en euskera] es libre! ¡Aita es libre!' No pudieron dormir de la emoción, los pobres", cuenta Goiriena. En el municipio de la provincia de Vizcaya donde residen, Navárniz, a 9 km de Guernica, el ambiente de inmediato se tornó festivo.En este sentido, la situación contrasta fuertemente con la actitud mostrada por el Gobierno español durante los 29 meses de reclusión de Pablo González. Su abogado declaró al canal autonómico vasco EiTB que, en el día de la liberación del periodista, tampoco recibió ninguna llamada o comunicación alguna de parte del Ministerio de Exteriores o de alguna autoridad del Estado. Es decir, España se ha mantenido al margen del caso del periodista encarcelado hasta el final, aunque sea uno de sus ciudadanos con todos los derechos."Cabe destacar que las autoridades rusas han demostrado un interés real en buscar una solución a esta situación, mientras que otros se han centrado principalmente en criminalizar a Pablo González en lugar de defenderle y proteger sus derechos como periodista", se afirma en el comunicado distribuido por Gonzalo Boyé.Su estado de saludSegún las imágenes televisivas, los casi dos años y medio de prisión en condiciones durísimas aparentemente no han hecho mella en el estado físico de Pablo González. Sin embargo, parte del reconocimiento médico debe dilucidar el alcance de una dolencia pulmonar, agravada por las condiciones de frío y humedad del presidido de Radom, el Guantánamo polaco."Tuvo algo en los pulmones antes de conocernos y ni siquiera sé si lo de ahora es lo mismo", admite su esposa, que ni siquiera estaba al tanto de tal circunstancia, comentada por Gonzalo Boyé durante su entrevista en el canal EiTB."Pero seguro que la cárcel no ha ayudado: no había aire puro, solo salía a un patio minúsculo una hora al día. Mucho frío en invierno y mucho calor en verano, calor, siempre con humedad. Este invierno ha pasado frío y no le pusieron más calefacción. Si le detectan algo, reclamaremos".La última vez que Oihana Goiriena vio físicamente a su marido fue en mayo del presente año, durante su tercera y última visita a la cárcel de Radom. Se muestra contenta por el aparente buen aspecto mostrado en las escalerillas del avión, fornido y fibroso."Lo único que hacía en la celda era ejercicio, porque le denegaron todo lo demás: libros, estudios, etcétera. Bromeaba y me decía que físicamente estaba como un dios griego", concluye.

