https://latamnews.lat/20240802/la-confiscacion-de-activos-de-estados-viola-el-derecho-internacional-segun-especialista-en-la-onu-1156576609.html

La confiscación de activos de Estados "viola el Derecho Internacional", según especialista en la ONU

La confiscación de activos de Estados "viola el Derecho Internacional", según especialista en la ONU

Sputnik Mundo

La incautación de los bienes soberanos de los Estados viola varios principios fundamentales del Derecho Internacional, opinaron para Sputnik desde el Consejo... 02.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-02T11:32+0000

2024-08-02T11:32+0000

2024-08-02T11:32+0000

onu

rusia

derecho internacional

confiscación de los bienes

economía

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

sanciones

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/08/02/1156576926_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_067d6c5336395edfed09a36826739d90.jpg

En sus palabras, desde el punto de vista del Derecho Internacional, todos los Estados son soberanamente iguales y no tienen jurisdicción sobre la propiedad estatal de otros países. Además, algunos tipos de bienes estatales, como las reservas de los bancos centrales, gozan de inmunidad.No obstante, continuo, en los últimos años ha habido una tendencia a congelar y utilizar los recursos de los bancos centrales o empresas estatales de Rusia, Venezuela, Afganistán y Siria "ya sea aludiendo a la revocación de la inmunidad en relación con el enjuiciamiento penal, o la calificación del Estado como patrocinador del terrorismo, o el no reconocimiento de los resultados de las elecciones en el país".En consecuencia, los Estados contra los que se han impuesto sanciones unilaterales en violación de las obligaciones internacionales pueden exigir una indemnización."De hecho, esto significa que los Estados cuyos derechos en virtud de los tratados internacionales han sido gravemente violados pueden recurrir a los medios internacionales de resolución de conflictos no solo para detener la aplicación del acto ilícito, sino también para exigir una indemnización por los daños que han sufrido", concluyó Dovgan.La UE y el Grupo de los Siete (G7) bloquearon activos rusos por valor de 300.000 millones de euros desde el comienzo de la operación militar especial de Ucrania, que Rusia inició en febrero de 2022 para frenar los bombardeos de Kiev contra los civiles de Donetsk y Lugansk.Unos 200.000 millones de euros de inversiones rusas se encuentran inmovilizados en las cuentas de Euroclear, uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros en Europa, con sede en Bélgica.En su cumbre de Italia en junio pasado, el G7 acordó proporcionarle a Ucrania para fin de año 50.000 millones de dólares en préstamos que serán reembolsados ​​con los rendimientos de los activos congelados de Rusia.El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso calificó la decisión del bloque occidental de expolio que afecta no solo a los inversores particulares, sino también a los fondos soberanos.El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que su país respondería de manera recíproca con la confiscación de los activos europeos congelados en Rusia.

https://latamnews.lat/20240629/renombrado-inversor-explica-por-que-la-incautacion-de-fondos-rusos-en-occidente-debilitaria-al-1155812059.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

onu, rusia, derecho internacional, confiscación de los bienes, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, sanciones