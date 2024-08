https://latamnews.lat/20240802/juan-carlos-monedero-no-exijamos-a-venezuela-lo-que-no-le-exigimos-a-ningun-otro-pais-1156546216.html

Monedero: "No exijamos a Venezuela lo que no le exigimos a ningún otro país" | Video

Monedero: "No exijamos a Venezuela lo que no le exigimos a ningún otro país" | Video

Sputnik Mundo

El profesor de Ciencias Políticas y exdirigente del partido español Podemos, Juan Carlos Monedero, ofreció una entrevista a Sputnik en la que abordó la... 02.08.2024

Conocido por su profundo conocimiento de la política interna venezolana, Monedero analizó el reciente proceso electoral en Venezuela, destacando la complejidad de las condiciones políticas y económicas de la nación, afectada por las sanciones económicas de parte de Estados Unidos y sus aliados. "Me ha parecido muy espectacular que, pese a haber sanciones y un bloqueo económico, el Gobierno [de Nicolás Maduro] haya consentido en hacer elecciones porque las haces con un brazo atado a las espaldas", dice el politólogo."Está yendo una contienda profundamente perjudicada y en una enorme desigualdad de condiciones que invalida los presupuestos básicos de una democracia liberal. Sin embargo, Nicolás Maduro decidió ir a las elecciones y eso le honra", afirmó Monedero.A pesar de estas adversidades, Monedero consideró que las elecciones transcurrieron con normalidad. En cambio, la oposición, dijo, intentó crear un escándalo mediático para debilitar al Gobierno de Maduro. "El día de las elecciones, María Corina Machado llamó a lo que en España conocemos bien durante la etapa que el terrorismo estaba vivo, lo que allí se llamaba la kale borroka, motivación política en el hundimiento del Gobierno de Nicolás Maduro, con el resultado de algunos muertos, destroces en hospitales, autobuses, centros electorales", agregó."La política sobre Venezuela es política interior"Monedero subrayó la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo entre los gobiernos progresistas de la región: "En todos los países de América Latina, la política sobre Venezuela es política interior, no es política exterior, que es algo sorprendente. Y eso es así porque se ha construido el artefacto demonizado, igual que se hizo en el Chile de Allende, justo antes del golpe", explicó."Creo que el canciller de Colombia se ha extralimitado al decir que el mundo tiene que opinar ¿Cómo que el mundo tiene que opinar? ¿Qué opina Colombia sobre las elecciones en Estados Unidos? ¿Ha dicho algo Colombia respecto de la exigencia de Donald Trump al gobernador de Georgia de que se inventara 10.000 votos? Que le llevó a juicio, ¿Dijo algo Colombia? No", comentó el experto. El exdirigente de Podemos destacó el papel de Gobiernos como el de López Obrador en México, que han mostrado sensatez en su postura respecto a Venezuela. "El Gobierno de López Obrador, que es un gobierno consolidado, que acaba de ganar para el próximo sexenio con Claudia Sheinbaum con un 30% de distancia, ha dicho las cosas correctas", señaló Monedero.La política en los escenarios digitalesMonedero advirtió sobre la ingenuidad de subestimar el poder de las redes sociales y sugirió la necesidad de un control público sobre ellas. "Primero, no se puede ser ingenuo. Nos llevan siempre varios cuerpos de ventaja. Cuando estábamos pensando que las elecciones se ganaban en la televisión, [ahora] se ganan en las redes, en buena medida", afirmó.También criticó la influencia de figuras como Elon Musk y Mark Zuckerberg en las redes sociales, sugiriendo que la información debe ser tratada como un bien público. "No puede ser que Elon Musk, como es un millonario, es un oligarca, compre Twitter, le cambie el nombre y le da la llame X, y le dedique 45 millones mensuales a Donald Trump, ¡45 millones mensuales le está dando a la campaña de Donald Trump!", señaló."Tenemos que lograr plataformas donde realmente sea el pueblo el que las maneje. Tenemos que lograr en términos comunicativos lo que en términos culturales ha logrado aquí en la ciudad de Caracas, como en el parque Tiuna El Fuerte. Es decir, espacios espectaculares, autogestionados popularmente, donde realmente está el cuaderno de quejas de las cosas que no funcionan", consideró. "Igual que ha habido una app, VenApp, que señala donde hay problemas de un hueco en la carretera, un bombillo que no funciona, una zona de inseguridad, y eso permite que el consejo presidencial lo reciba y pueda operar, eso es muy espectacular. No hay intermediaciones”, añadió el politólogo.¿Sanciones que ayudan a crecer?En relación con las sanciones y su impacto en Venezuela, Monedero destacó la resiliencia del pueblo venezolano. "El presidente Nicolás Maduro ha dicho que tiene que empezar una nueva etapa, porque es verdad que hay problemas que ya hay que ir solucionando, el Estado tiene que ser más eficiente, hay que solventar los problemas energéticos, tiene que continuarse este proceso productivo", afirmó.También señaló la importancia de la invitación de Venezuela a los BRICS como una oportunidad para el país en la esfera internacional. "Venezuela está invitada a los BRICS, que es la organización del futuro del mundo. La Unión Europea va en decadencia. Y desgraciadamente, en manos de la derecha, de la extrema derecha y a veces de una izquierda que no se entera, la Unión Europea va a ir más en decadencia. Estados Unidos está en decadencia", explicó.Finalmente, Monedero consideró que "el pueblo venezolano ha aguantado lo que no han aguantado otros pueblos", ya que la sociedad de ese país, dijo, es consciente de los ataques que vienen de afuera a través de las sanciones económicas.

