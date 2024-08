https://latamnews.lat/20240802/jd-vance-pide-un-presidente-de-eeuu-que-mate-terroristas-no-que-negocie-con-ellos-1156573390.html

J.D. Vance pide un presidente de EEUU que "mate terroristas, no que negocie con ellos"

J.D. Vance pide un presidente de EEUU que "mate terroristas, no que negocie con ellos"

El senador de Ohio y candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, criticó el acuerdo recientemente alcanzado por el Departamento de Defensa de... 02.08.2024, Sputnik Mundo

El compañero de fórmula electoral de Donald Trump acusó a la Administración Biden de haber negociado con "terroristas", un día después de que Washington llegara a un acuerdo de culpabilidad con Khalid Shaikh Mohammad, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin 'Attash y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, tres de los cinco acusados por los hechos del 11-S, quienes lograron evitar la pena de muerte a cambio de una cadena perpetua, según medios locales.La Administración Biden ha dicho que no tuvo nada que ver en el acuerdo, ya que éste fue negociado directamente por fiscales militares del Pentágono. "Hoy mismo me he enterado de que el Departamento de Justicia de Biden-Harris ha llegado a un acuerdo con el terrorista de Al Qaeda, Khalid Sheik Mohammed, para evitar la pena de muerte. Como alguien que se alistó en los Marines para servir después del 11-S, eso es ridículo, pero no es sorprendente", dijo Vance durante el mitin.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta y posible candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, eludieron hablar acerca de los acuerdos. Del lado de Kamala Harris un portavoz de su campaña declinó hacer comentarios sobre los acusados, quienes se encuentran como internos en la cárcel de Guantánamo, y remitió todas las preguntas a la Casa Blanca.Pero en la sede del Ejecutivo tampoco hubo respuesta clara. La oficina de Biden dijo que la decisión para el acuerdo fue tomada enteramente por los fiscales militares y que ni el presidente Biden ni funcionarios de la Administración estuvieron involucrados en los acuerdos de culpabilidad."El presidente y la Casa Blanca no han desempeñado ningún papel en este proceso. El presidente ha ordenado a su equipo que consulte como corresponda con funcionarios y abogados del Departamento de Defensa sobre este asunto", declaró un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca el 31 de julio.

