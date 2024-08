https://latamnews.lat/20240802/intel-despedira-al-15-de-sus-trabajadores-mala-senal-para-la-industria-de-chips-de-eeuu--1156589361.html

Intel despedirá al 15% de sus trabajadores: ¿mala señal para la industria de chips de EEUU?

La compañía —uno de los mayores productores de chips del mundo para computadoras personales y centros de datos— tiene previsto ahorrarse 10.000 millones de dólares en costos en 2025."Estamos realizando algunos de los cambios más importantes de la historia de nuestra empresa", añadió el director de la empresa fabricante de semiconductores.De acuerdo con el director, la empresa debe ajustar su estructura de costos a un nuevo modelo operativo y cambiar radicalmente su forma de operar.Según Gelsinger, los ingresos de Intel no han crecido como esperaba el cuerpo directivo, y aún no se han beneficiado plenamente de tendencias como la inteligencia artificial.Conforme al CEO, la estructura de costos de Intel no es competitiva. Por ejemplo, explicó Gelsinger en su mensaje a los empleados, los ingresos anuales de Intel en 2020 eran unos 24.000 millones de dólares superiores a los del año pasado, pero su plantilla actual es un 10% mayor que la de entonces. "No es un camino sostenible", dijo.Después del anuncio, las acciones de la compañía en la bolsa de valores se desplomaron hasta en 28% en la bolsa de valores de Nueva York.¿Un golpe a la industria de chips de EEUU?El diario The New York Times calificó la decisión de Intel como "una señal preocupante para el multimillonario plan de la Administración Biden de reconstruir la industria estadounidense de fabricación de chips", en medio de la guerra comercial que Washington sostiene con China en la industria de semiconductores. Intel se había convertido en el gran beneficiario del programa Chips for America que impulsó el presidente Biden, quien anunció este año subvenciones por valor de 8.500 millones de dólares y préstamos por valor de 11.000 millones de dólares para ayudar a la empresa a devolver a Estados Unidos algunas de sus operaciones de fabricación.La Ley de Chips y Ciencia de 2022, respaldada por Biden, que asigna 52.000 millones de dólares en subvenciones y 75.000 millones en préstamos para apoyar la industria nacional [estadounidense] de chips, ha sido elogiada por los ejecutivos estadounidenses como transformadora. Uno de ellos fue el CEO de Intel, quien la describió como "la pieza más importante de la política industrial desde la Segunda Guerra Mundial".Los semiconductores forman una industria de gran alto valor comercial, económico y geopolítico, ya que son utilizados en la fabricación de todo tipo de dispositivos electrónicos o informáticos. De hecho, son el cerebro de teléfonos móviles, ordenadores, supercomputadoras, armamento inteligente.

