https://latamnews.lat/20240802/este-es-el-rubro-militar-que-registra-la-mayor-tasa-de-suicidios-en-las-ffaa-de-eeuu-1156569975.html

Este es el rubro militar que registra la mayor tasa de suicidios en las FFAA de EEUU

Este es el rubro militar que registra la mayor tasa de suicidios en las FFAA de EEUU

Sputnik Mundo

Los elementos de las Fuerzas Armadas de EEUU que están más expuestos a explosiones tienen tasas de suicidio más altas que el resto de los soldados en servicio... 02.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-02T04:53+0000

2024-08-02T04:53+0000

2024-08-02T04:54+0000

eeuu

defensa

suicidio

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/08/02/1156574448_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bfc8401a77fa3ba2fc71463edeb9c9d4.jpg

Los miembros de los equipos de desactivación de explosivos, que desarticulan bombas y trabajan habitualmente en torno a explosiones muy grandes, presentan la tasa de suicidios más elevada: 34,77 muertes por cada 100.000 personas al año, seguidos de los miembros de las fuerzas de infantería y operaciones especiales, las tripulaciones de blindados y las tropas de artillería, cuyas tasas se aproximan a las 30 muertes por cada 100.000 personas, de acuerdo con el informe elaborado por el Pentágono. El informe indica que 5.997 miembros del servicio de explosivos murieron por suicidio entre 2011 y 2022 , más de seis veces el número de muertos en combate durante el mismo periodo. Las tasas de estos rubros castrenses son mucho más altas que las de los miembros del servicio que trabajan en empleos no relacionados con el combate, como el procesamiento de datos o el servicio de comidas, de acuerdo con el reporte. La tasa nacional actual de civiles en Estados Unidos es de 14 muertes por cada 100.000 al año, aproximadamente, según datos oficiales de los servicios sanitarios del país.En la Fuerza Aérea, donde la exposición a explosiones es poco frecuente, no se observaron diferencias significativas en las tasas de suicidio entre las distintas ocupaciones militares. Pero entre las tropas del Ejército y los Marines, las tasas son elevadas allí donde las explosiones forman parte del trabajo diario."Esto no es ninguna sorpresa", dijo a The New York Times Chuck Stansberry, un oficial de la Marina recientemente retirado que trabajó en la desactivación de explosivos durante la mayor parte de su carrera. "No puedo decirle cuántos hombres conozco que han muerto por suicidio", aseguró. Las tropas del sector de Stansberry trabajan en torno a diferentes tipos de explosiones casi semanalmente, algunas de proporciones descomunales. Y aunque las directrices de seguridad les obligan a mantener las distancias para evitar que les estallen los tímpanos, no tienen en cuenta el riesgo que las explosiones suponen para sus cerebros, indica el reporte. La exposición a las explosiones ha sido durante mucho tiempo un peligro incomprendido, dijo el Stansberry, quien admite que en la recta final de su carrera castrense luchó contra problemas como insomnio, depresión y fallas de memoria. "No es un problema psicológico, sino fisiológico", dice.

https://latamnews.lat/20240621/el-ejercito-de-eeuu-enfrenta-una-crisis-autoprovocada-de-suicidios-de-soldados-1155605435.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, suicidio, 🛡️ fuerzas armadas