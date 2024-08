https://latamnews.lat/20240802/defensas-aereas-interceptan-6-drones-de-ataque-ucranianos-en-el-suroeste-de-rusia-1156577585.html

Defensas aéreas interceptan 6 drones de ataque ucranianos en el suroeste de Rusia

Defensas aéreas interceptan 6 drones de ataque ucranianos en el suroeste de Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Seis drones de ataque ucranianos fueron interceptados en dos regiones del suroeste de Rusia en la noche del 1 al 2 de agosto, reportó el

Cuatro vehículos aéreos no tripulados fueron derribados en la región de Krasnodar y dos más, en la de Kursk, precisó la cartera militar. Defensa no especificó los blancos de estos ataques que calificó de "terroristas". Durante los últimos meses, Ucrania centró sus ataques con drones en refinerías, depósitos de combustible y otras instalaciones de la industria petrolera de Rusia, principalmente en las provincias fronterizas, pero también en zonas más remotas, a más de mil kilómetros de la zona del conflicto. En respuesta, Rusia reanudó a finales de marzo pasado masivos ataques de represalia que apuntan, en particular, contra instalaciones del sector energético de Ucrania.

