Bolivia condena enérgicamente "intentos de golpes de Estado" contra Maduro

SANTA CRUZ (Sputnik) — Bolivia condenó este 1 de agosto los 'intentos de golpes de Estado' contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo triunfo... 02.08.2024

"Bolivia condena enérgicamente los intentos de golpes de Estado en contra del presidente Nicolás Maduro y los planes de sustituir la voluntad del pueblo venezolano expresada democráticamente en las urnas el pasado domingo 28 de julio", expresó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Maduro advirtió el 31 de julio que a su Gobierno "no le temblará el pulso" para llamar al pueblo de su país a una "nueva revolución" para contrarrestar a EEUU. "No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución, lo digo solemnemente desde el poder político, queremos continuar en el camino que [el expresidente Hugo] Chávez trazó, pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otra característica", dijo. La Cancillería boliviana también comunicó que la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia son principios fundamentales del derecho internacional que deben ser respetados por los países que opinan sobre Venezuela. Países como EEUU, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay se niegan a reconocer la reelección de Maduro, en sintonía con la oposición venezolana que mantiene movilizaciones en las calles. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó el 29 de julio a Maduro como presidente reelecto para el periodo 2025-2031.

