Analizan prohibir la imagen de Pablo Escobar en Colombia: "No sigamos exaltando la narcocultura"

02.08.2024

Más de 30 años después de su muerte, la imagen de Pablo Escobar parece estar lejos de perder vigencia en la ciudad de Medellín, donde no son pocas las tiendas que ofrecen infinidad de artículos con su rostro. Remeras y tazas con su cara, souvenirs con la célebre frase "plata o plomo" y variedad de tours temáticos son solo parte de la oferta dedicada a turistas de todo el mundo.Preocupado por esta industria, el diputado colombiano Cristian Avendaño, del Partido Verde, decidió presentar un proyecto de ley destinado a prohibir la comercialización, la propaganda e incluso el uso de artículos, indumentaria y material audiovisual que "exaltan la imagen de personas condenadas por la comisión de delitos".Si bien el proyecto apunta a los artículos relacionados a cualquier condenado, Avendaño explicó a Sputnik que el caso de Escobar es "el más recurrente" en este tipo de comercios. El texto no solo prevé la destrucción de los artículos que sean decomisados, sino un esquema de multas que pueden llegar a los 16 salarios mínimos (más de 5.000 dólares) para los comercios que comercialicen y distribuyan el material.Avendaño remarcó que su proyecto no pretende "borrar de un plumazo la historia", pero sí que el país deje de "generar hechos revictimizantes para quienes sufrieron" los crímenes del líder del cartel de Medellín durante la década de 1980. "Creo que prohibir este tipo de artículos es un punto de partida", consideró.Para el congresista, Colombia también debería apuntar a reforzar un cambio de imagen hacia el exterior, dado que "es lamentable que en muchas partes del mundo todavía se nos asocia a la figura de Escobar o al tráfico de cocaína". En ese sentido, el legislador apuntó que la aprobación de un proyecto como el que presentó podría ser el primer paso para "abrir el debate" en torno a otros productos culturales como las narconovelas o series que "terminan incrementando este mercado alrededor de exaltar una imagen violenta".Avendaño es consciente de que la prohibición se choca con los intereses de medianos y pequeños comerciantes que, sobre todo en Medellín, ofrecen estos artículos a turistas que llegan de todas partes del mundo."Creo que debe haber una afectación porque evidentemente hay personas que viven de esto", comentó, señalando que solicitó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano una "caracterización" del sector dedicado a la venta de elementos de Pablo Escobar. "No creo que haya porque es un mercado muy específico que está adentro de otra cadena comercial. No hay tiendas específicas que se dedique solamente a artículos de Pablo Escobar u otras personas condenadas", lamentó.Para el legislador, contar con esa información sería clave para analizar posibles programas de "reconversión" que permita a estos comerciantes ofrecer, en lugar de artículos de Escobar, mercadería vinculada a la "marca país" de Colombia, relativa a temáticas más positivas del destino.Escobar como ancla turística de MedellínEn la actualidad, además de las tiendas, existe en Medellín un "museo oficial" de Escobar que es gerenciado por Nicolás Escobar, sobrino del fallecido narcotraficante. Pero no son los únicos. También hay una empresa que ofrece el tour Pablo Escobar privado: el horror de la narcoguerra. En la descripción del paquete, la agencia aclara explícitamente que su propuesta "no alaba, exalta ni promueve el crimen", pero "tampoco repite el discurso de condena tajante que quiere imponer la institucionalidad tradicional".Consultado por Sputnik, el director de la empresa que ofrece ese tour, Feliciano Escobar Pulgarín, aseguró que la compañía deja en claro a sus clientes que "la economía del narcotráfico se contrapone a un modelo de sociedad deseable y sostenible desde el punto de vista humanitario y moral" y "que Pablo Escobar fue un delincuente pernicioso incluso antes de ser narcotraficante, que su figura no constituye un modelo a seguir y que realmente su vida estuvo más marcada por la tragedia que por el gozo".Para el empresario, también docente universitario y autor del libro Medellín de cerca, es importante aclararle esta visión crítica especialmente a quienes se acercan a la figura de Escobar a través de "series audiovisuales" y "les queda la impresión de que ser un narcotraficante latinoamericano permite sacar el mayor provecho de lo que la vida y la sociedad ofrecen, con bienestar estable y duradero para sí mismo y para sus seres queridos"."Son comunes las camisetas, gorras y llaveros que dicen frases como 'el patrón' o 'plata o plomo'. Me parece que no son contenidos que conduzcan a una comprensión edificante del asunto", explicó el agente turístico.¿Prohibir o regular?Para Escobar Pulgarín, la prohibición propuesta por Avendaño podría "afectar negativamente a algunos eslabones de la cadena turística". En ese contexto, consideró que, antes que una prohibición total, podrían establecerse regulaciones para impedir la venta de los artículos a menores de edad o exigir, por ejemplo, que se exhiban "carteles o etiquetas con mensajes que promuevan una mejor comprensión del asunto".Si bien no aparece en el proyecto de ley, Avendaño imagina que una demarcación de qué familias se dedican específicamente al comercio vinculado a la figura de Escobar permitiría que el Gobierno las priorizara para "ser los primeros en vender artículos con la marca país", otorgándoles beneficios como "garantías y apoyos tributarios"."Así estamos dándoles una alternativa de reconversión productiva directa", aseguró el legislador.Avendaño se mostró optimista en que su proyecto pueda tener un buen recorrido dentro del Congreso, ya que el texto ingresó al Legislativo apoyado por la firma de legisladores independientes e incluso del oficialista Pacto Histórico. "Creo que lograremos algunas mayorías en el primer debate en comisión y luego pasaremos a plenario", destacó, asegurando que está dispuesto a discutir con otros legisladores posibles aportes al texto.

