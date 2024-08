AMLO rechaza críticas de relatora de la ONU sobre reforma judicial: "No voy a responderle"

https://latamnews.lat/20240802/amlo-rechaza-criticas-de-relatora-de-la-onu-sobre-reforma-judicial-no-voy-a-responderle-1156585409.html

"No voy a responderle, lo digo con toda transparencia. No lo hago porque ellos no actúan, estos organismos de la ONU, la [institución] misma, con responsabilidad. Muchos de los problemas internacionales se originan porque no los atienden los organismos [de este ente internacional] (...). Hay un dicho político que se aplica en este caso: 'problema que se soslaya, estalla'. Hay demasiada diplomacia improductiva en [este sitio] y sus organismos. Mucho turismo diplomático", apuntó en conferencia de prensa.El mandatario mexicano dijo que los señalamientos de Satterthwaite no son para tomarse en cuenta. El 1 de agosto de 2024, la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU envió una carta a López Obrador donde expresó preocupación acerca de las consecuencias de una reforma al Poder Judicial mexicano."Los procesos de nombramiento deben cumplir con ciertos requisitos mínimos para garantizar una judicatura independiente. Los jueces deben ser elegidos con base a su formación y calificaciones, así como en su integridad e idoneidad. El método de selección de jueces debe incluir salvaguardas frente a nombramientos judiciales por motivos indebidos", señaló.La reforma al Poder Judicial propuesta por López Obrador busca, entre otras cuestiones, que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos a través del voto popular.Esto ha causado una fuerte polémica en el país. Ante esta situación, la virtual mandataria electa de México, Claudia Sheinbaum, propuso una encuesta donde cerca de 80% de la población consultada estuvo de acuerdo con el proyecto, así como mesas de diálogo sobre los pros y contras de la modificación.

