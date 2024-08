https://latamnews.lat/20240801/rusia-tiene-cada-vez-mas-motivos-para-tratar-a-la-otan-como-un-beligerante-formal-1156562974.html

"Rusia tiene cada vez más motivos para tratar a la OTAN como un beligerante formal"

"Financiar una guerra perpetua por (...) Ucrania no interesa a Occidente. De hecho, con el riesgo persistente de escalada por encima de los costes del combate en curso, seguir luchando no interesa a nadie, salvo a los principales fabricantes de armas de Estados Unidos y de otras naciones", estimó este experto del Instituto Cato en un artículo para The American Conservative.De acuerdo con Bandow, mientras Washington y sus aliados europeos sigan proporcionando a Ucrania los medios para matar a soldados y civiles rusos y atacar cada vez más profundamente en territorio de ese país, la posibilidad de una escalada de represalias es cada vez mayor.Dado que las sanciones occidentales no han logrado quebrar la economía rusa, Moscú sigue estando en mejores condiciones de absorber los costos de su operación militar especial en Ucrania y la victoria de Kiev sigue siendo una posibilidad remota, asegura Bandow. Desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en febrero de 2022, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido a casi 500.000 militares entre muertos y heridos, según el Ministerio de Defensa de Rusia.Además, argumenta, la opinión pública en general en Estados Unidos y en Europa se muestra cada vez más escéptica ante un conflicto "potencialmente interminable" y "es probable que el escepticismo continental [hacia la crisis ucraniana] siga aumentando a medida que la política se desplace hacia la derecha"."Cada día que pasa (...), el ejército ucraniano se debilita y su frente interno se resiente. No parece que los planes actuales, ni la ayuda de Europa ni la acción de Kiev, vayan a invertir el curso del conflicto", señala el experto.Para ello, sugiere, es necesario entablar un diálogo diplomático con Rusia y negociar una nueva estructura de seguridad que preserve, entre otras cosas, los intereses de seguridad de Moscú."Estados Unidos y Europa deberían ofrecer la restitución de activos rusos y la eliminación de sanciones económicas como incentivos para un acuerdo aceptable (...). Kiev podría optar por seguir luchando, por supuesto, pero los aliados deberían dejar claro que lo haría por su cuenta", recomienda.

