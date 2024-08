https://latamnews.lat/20240801/jefa-del-senado-de-rusia-anuncia-las-condiciones-para-unas-negociaciones-de-paz-con-ucrania-1156551071.html

La jefa del Senado de Rusia anuncia las condiciones para las negociaciones de paz con Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no hará concesiones territoriales a Ucrania, señaló la presidenta del Consejo de la Federación (Senado) de Rusia, Valentina Matvienko... 01.08.2024

La alta funcionaria señaló que Moscú está dispuesto a entablar negociaciones de paz, teniendo en cuenta la situación actual en el campo de batalla y los intereses de Rusia, así como las garantías de seguridad nacional formuladas por el presidente ruso, Vladímir Putin. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este. Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente. A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie); desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski, por su parte, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum. Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014.

