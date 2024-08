https://latamnews.lat/20240801/casi-1000-ninos-amerindios-murieron-en-internados-de-aculturacion-creados-por-eeuu-1156539758.html

Casi 1.000 niños amerindios murieron en internados de aculturación creados por EEUU

Casi 1.000 niños amerindios murieron en internados de aculturación creados por EEUU

Sputnik Mundo

Casi 1.000 niños amerindios originarios de Estados Unidos, Alaska y Hawaii murieron en internados creados por el Gobierno para borrar por la fuerza sus... 01.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-01T02:32+0000

2024-08-01T02:32+0000

2024-08-01T02:32+0000

internacional

eeuu

niños

indígenas

michigan

alaska

canadá

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/08/01/1156545878_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e53351cefeb1debf3b8096018a26b9c6.jpg

La dependencia presentó su segundo y último informe de la Iniciativa Federal de Internados Indígenas, liderada por la secretaria del Interior, Deb Haaland, la primera alta funcionaria nativa americana. El estudio mostró que 973 niños murieron en los internados y fueron enterrados en 74 sitios, 21 de los cuales no están marcados. Entre los objetivos principales de la iniciativa federal, que comenzó hace más de tres años luego de que en Canadá fueron descubiertos los restos de más de 200 niños en un internado similar, fue el cifrado de cuerpos hallados de menores. El Gobierno federal gastó cerca de 25.000 millones de dólares en el esfuerzo de integración forzada, que incluye el funcionamiento de 417 escuelas en 27 estados y territorios donde los menores fueron abusados física y sexualmente. Los niños que asistieron a dichos centros, los cuales operaron desde principios de 1800 hasta finales de la década de 1960, fueron convertidos al cristianismo por la fuerza y eran castigados por hablar sus lenguas nativas. La investigación también identificó por su nombre a casi 19.000 niños que acudieron a una escuela federal entre 1819 y 1969, aunque el DOI reconoce que hubo más. El informe arrojó además que las comunidades nativas aún padecen los efectos del desarraigo y los abusos a los que fueron sometidas, pues los niños padecieron traumas psicológicos duraderos. Incluso, estudios financiados por los Institutos Nacionales de Salud han relacionado la mala salud física de los adultos amerindios con su asistencia a los internados administrados por el Gobierno federal cuando eran niños. Como parte de la investigación, el DOI realizó cientos de entrevistas a sobrevivientes de esta política de Estado, quienes relataron que fueron víctimas de abusos sexuales generalizados y abusos físicos rutinarios en las escuelas. "Recuerdo que me cortaron las trenzas, nos lavamos como si estuviéramos sucios, hablaron con nosotros como si fuéramos sucios", relató un participante anónimo de Dakota del Sur. Otro participante contó cómo su hermana, que ahora es abuela, todavía no podía dormir en la oscuridad y se despertaba gritando cuando alguien apagaba la luz, debido a que la encerraban en un armario de forma constante cuando era pequeña. Además de las secuelas físicas y psicológicas, el informe detalla que muchos niños sólo aprendieron habilidades agrícolas o manuales y de trabajo doméstico, lo que afectó su economía por la falta de educación formal. Por todo lo anterior, el informe solicita al Gobierno de Estados Unidos que se disculpe y "trace un camino hacia la curación". Las recomendaciones también incluyen un monumento nacional para conmemorar la muerte de los niños amerindios y educar a los estadounidenses, así como la inversión en investigación y ayuda a las comunidades nativas para recuperarse del trauma intergeneracional y la revitalización de las lenguas indígenas.

https://latamnews.lat/20230126/descubren-66-tumbas-potenciales-en-otro-antiguo-internado-para-ninos-indigenas-en-canada-1135063922.html

https://latamnews.lat/20201221/un-reclamo-del-que-nadie-habla-que-paso-con-los-cherokees-y-sus-tierras-en-eeuu-1093905042.html

eeuu

michigan

alaska

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, niños, indígenas, michigan, alaska, canadá