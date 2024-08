https://latamnews.lat/20240801/bolivia-aumenta-sus-exportaciones-de-electricidad-y-gestiona-nuevos-mercados-1156545518.html

Bolivia aumenta sus exportaciones de electricidad y gestiona nuevos mercados

Durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) se ideó el plan de convertir a Bolivia en el "corazón energético" de América del Sur, fundamentalmente a partir de la generación (y sobre todo la exportación) de energía eléctrica. Desde ese momento se impulsó la construcción de hidroeléctricas para aprovechar la energía disponible en las caídas de los ríos de la región andina hacia las tierras bajas. Actualmente, el presidente Luis Arce también fomenta el desarrollo de energías alternativas, como la eólica y la solar.Como resultado de este plan, actualmente Bolivia dispone de un amplio margen de energía eléctrica para la exportación: de un total de 3.600 megavatios (MW) generados, solamente se consumen 1.650 MW en el país, lo cual deja 1.950 MW a disposición de mercados externos.Argentina es el primer país en aprovechar el excedente de electricidad boliviana. Solamente en mayo pasado, la demanda del vecino país fue superior a todo lo que se le exportó durante 2023.Sputnik conversó con el ingeniero Ricardo Cardona, especialista en temas energéticos. Consideró que el país debe seguir en este camino con la finalidad de abrir mercados de exportación en Brasil, Perú y Chile, fundamentalmente. De esta manera podrá captar capitales para el país. Asimismo, la producción eléctrica servirá para el desarrollo de la industria boliviana, así como para reducir el uso de combustibles fósiles en los vehículos.Cardona recordó que hasta 2025 el Gobierno de Arce inaugurará dos hidroeléctricas más: Miguillas, en La Paz; e Ivirizu, en Cochabamba, que aportarán 500 MW más al total generado, que así llegará a los 4.200 MW."Como Bolivia solamente consume 1.700 MW en horas pico, entonces le quedarían 2.500 MW para exportar, lo cual representarían 1.500 millones de dólares por año", explicó el analista.En mayo de 2024, las exportaciones de energía eléctrica a Argentina alcanzaron los 6,5 millones de dólares, lo cual representa 900.000 dólares más que todo lo comercializado en 2023 con el vecino país.Bolivia comenzó a exportar energía (por primera vez en su historia) en marzo de 2023. A través de la línea de interconexión Bolivia-Argentina Juana Azurduy de Padilla, de 12 kilómetros, inició el envío de 132 kilovoltios. Este tendido tiene capacidad para transportar hasta 120 MW.Más mercadosPara Cardona, el Gobierno de Arce debe impulsar la exportación a países del Mercosur (Mercado Común del Sur) que, como es el caso de Brasil, tienen dificultades para llevar electricidad justamente a las regiones de frontera compartidas con Bolivia.Cardona, integrante del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal), indicó que el Gobierno nacional tiene la meta de llegar a 2050 con una matriz conformada sobre todo por energías renovables e hidráulicas.Para 2050 se prevé elevar la potencia instalada a 12.000 MW, integrada en un 60% por energía hidroeléctrica, 30% por energías renovables (como la solar, la eólica, la biomasa y la geotermia), y un 10% de energía térmica a base de gas.El analista comentó que es "exactamente lo contrario a lo que pasa ahora: el 60% de la electricidad se genera con energía térmica", es decir gas.Consideró que el Gobierno nacional se debería poner una meta más alta para 2050, como la generación de 30.000 MW.Cardona evaluó que el plan de generación energética no pasa solamente por la producción, también por la transmisión eléctrica: "Resulta que en la región andina tenemos exceso de energía hidroeléctrica, pero no podemos transmitir hacia el oriente por falta de líneas de transmisión de gran potencia. Hay que construirlas para reemplazar la potencia termoeléctrica que abastece sobre todo a Santa Cruz y Beni".También desde estos departamentos se podría exportar a Brasil la energía generada por las hidroeléctricas de la región andina."Debemos exportar energía hidroeléctrica, no termoeléctrica, que es a base de gas. Además, la energía hidroeléctrica tiene un costo de generación más bajo. Cuesta menos de 10 centavos de dólar el kilovatio por hora", mencionó el especialista.

